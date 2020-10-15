Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась дерзким и одновременно забавным роликом, где показала эффектное перевоплощение. Звезда сначала предстала перед камерой в домашнем халате, а потом обольстительно позировала в откровенном платье.

Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских блогерш. За ее личной страницей в инстаграме следят более 3,5 миллионов пользователей сети. Именно там она часто публикует разнообразные фото и видео, которыми будоражит воображение фолловеров.

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В профиле Леся в очередной раз обнародовала эффектный ролик. Сперва, он рассмешил фанатов знаменитости, однако впоследствии вызвал бурные эмоции, в частности, среди мужчин.

Никитюк соблазнительно позировала, сидя на кровати, в белоснежном халате и с полотенцем на голове. Очевидно, она только что приняла ванну. В руке звезда держала оранжевую туфлю, которую подбросила вверх и невзначай ударила лоб.

Соблазнительный образ Леси Никитюк

И после этого блогер бросила туфлю вниз и предстала перед камерой в чрезвычайно красивом атласном мини-плвтье фиолетового цвета. Наряд застегивался на пуговицы, но Леся решила оставить пикантное декольте, обнажив пышную грудь. Также внимание привлекают роскошные длинные ноги знаменитости с идеальным золотистым загаром. Look Никитюк соединила с оранжевыми туфлями-лодочками на каблуке и на завязках.

Сексуальный аутфит звезда дополнила золотой цепочкой и серьгами-кольцами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и матовой помадой.