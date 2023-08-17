Можуть втратити все: 2 знаки зодіаку, в яких попереду фінансовий крах

Зірки пророкують, що вже цієї осені в двох знаків зодіаку ймовірний фінансовий крах. Вони можуть втратити все.

Так, Скорпіони й Тельці, обережно розпоряджайтеся власними грошима, бо можете зазнати краху та збанкрутіти, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Здавалося, що майже весь рік у вас все йде як по маслу. Зокрема, змогли збільшити свої доходи, тож вирішили зайняти власною справою. Втім, добре все обдумайте, бо є ризик краху.

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Телець

Ця осінь може бути для вас не з легких. Видатки можуть значно перевищити доходи. Ймовірно, вам доведеться шукати нові способи заробітку.

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