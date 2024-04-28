Незаплановані витрати найближчим часом можуть з'явитися у Левів, Стрільців і Козорогів. Детальніше читайте в гороскопі LifeStyle 24.

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Лев

Левам варто приготуватися до певних фінансових труднощів. Важливо бути зосередженими та уважними при укладенні будь-яких угод, однак додаткових витрат навряд вдасться уникнути.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Цього тижня у Стрільців також можуть з'явитися незаплановані витрати. Варто пам'ятати про фінансові межі та зосередитися на пріоритетних потребах. Не поспішайте робити імпульсивні покупки.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Козороги, будьте готові до фінансових викликів. Ваш дохід може суттєво знизитися. Однак не засмучуйтеся завчасно, згодом вашу роботу гідно оцінять.

Гороскоп для Козорогів