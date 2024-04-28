Незапланированные расходы в ближайшее время могут появиться у Львов, Стрельцов и Козерогов. Подробнее читайте в гороскопе LifeStyle 24.

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Лев

Львам следует приготовиться к определенным финансовым трудностям. Важно быть сосредоточенными и внимательными при заключении любых соглашений, однако дополнительных затрат вряд ли удастся избежать.

Гороскоп для Львов

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов могут появиться незапланированные расходы. Следует помнить о финансовых границах и сосредоточиться на приоритетных потребностях. Не торопитесь совершать импульсивные покупки.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Козероги, будьте готовы к финансовым вызовам. Ваш доход может существенно снизиться. Однако не огорчайтесь раньше времени, со временем вашу работу оценят по достоинству.

Гороскоп для Козерогов