Більше інформації читайте у гороскопі LifeStyle 24. Дізнавайтеся, якою буде фінансова ситуація у перші дні березня для вас.

Погані новини Кого зі знаків зодіаку березень засмутить поганою звісткою

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овен

Цього тижня Овни наважаться здійснити дорогу покупку. Ви довго її відкладали, адже не знали, чи вартує та річ таких коштів.

Фінансовий гороскоп для Овнів

Гороскоп для Овнів

Телець

На початку робочого тижня Тельці отримають несподівану премію. Керівництво вирішить потішити та змотивувати своїх працівників.

Фінансовий гороскоп для Тельців

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Зараз у Близнюків складна ситуація з фінансами. Грошей вистачає лише на найбільш необхідні речі. Ви не зможете побалувати себе найближчим часом.

Фінансовий гороскоп для Близнюків

Гороскоп для Близнюків

Рак

Раки вже декілька місяців працюють на двох роботах. Ви завжди маєте гроші та навіть допомагаєте рідним фінансово. Поки ситуація не зміниться.

Фінансовий гороскоп для Раків

Гороскоп для Раків

Лев

Леви, за останній час ви заробили достатньо коштів, тому тепер можете трохи відпочити. Цих збережень має вистачити на декілька місяців.

Фінансовий гороскоп для Левів

Гороскоп для Левів

Діва

Діви ніяк не можуть вибратися зі скрутного фінансового становища. Гроші не приходять у життя, як би ви не старалися.

Фінансовий гороскоп для Дів

Гороскоп для Дів

Терези

Астрологи кажуть, що найближчим часом до Терезів можуть звернутися за допомогою. Людині потрібно буде позичити чималу суму коштів.

Фінансовий гороскоп для Терезів

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Зараз Скорпіонам трохи складно відкладати гроші, адже дуже багато витрат. Тому зовсім скоро доведеться увімкнути режим економії.

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Стрільцям нарешті вдалося подолати всі фінансові труднощі. Тепер можете видихнути спокійно та потішити себе корисною покупкою.

Фінансовий гороскоп для Стрільців

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Цього тижня Козороги часто відвідуватимуть банк, адже потрібно здійснити багато фінансових операцій. Будьте максимально уважні.

Фінансовий гороскоп для Козорогів

Гороскоп для Козорогів

Водолій

Водоліям складно розпоряджатися грошима правильно. Астрологи рекомендують піти до спеціаліста, який допоможе розв'язати проблему.

Фінансовий гороскоп для Водоліїв

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Риби, минулого тижня вам довелося попрощатися з великою сумою коштів. Тому астрологи кажуть, що тепер можуть виникати деякі фінансові питання.

Фінансовий гороскоп для Риб

Гороскоп для Риб