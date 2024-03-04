Больше информации читайте в гороскопе LifeStyle 24. Узнавайте, какой будет финансовая ситуация в первые дни марта для вас.

Плохие новости Кого из знаков зодиака март огорчит плохим известием

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овен

На этой неделе Овны решатся совершить дорогостоящую покупку. Вы долго ее откладывали, ведь не знали, стоит ли эта вещь таких средств.

Гороскоп для Овнов

Телец

В начале рабочей недели Тельцы получат неожиданную премию. Руководство решит порадовать и смотивировать своих работников.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Сейчас у Близнецов сложная ситуация с финансами. Денег хватает только на самые необходимые вещи. Вы не сможете побаловать себя в ближайшее время.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Раки уже несколько месяцев работают на двух работах. Вы всегда имеете деньги и даже помогаете родным финансово. Пока ситуация не изменится.

Гороскоп для Раков

Лев

Львы, за последнее время вы заработали достаточно средств, поэтому теперь можете немного отдохнуть. Этих сбережений должно хватить на несколько месяцев.

Гороскоп для Львов

Дева

Девы никак не могут выбраться из затруднительного финансового положения. Деньги не приходят в жизнь, как бы вы ни старались.

Гороскоп для Дев

Весы

Астрологи говорят, что в ближайшее время к Весам могут обратиться за помощью. Человеку нужно будет одолжить немалую сумму средств.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Сейчас Скорпионам немного сложно откладывать деньги, ведь очень много расходов. Поэтому совсем скоро придется включить режим экономии.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцам наконец удалось преодолеть все финансовые трудности. Теперь можете выдохнуть спокойно и порадовать себя полезной покупкой.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

На этой неделе Козероги часто будут посещать банк, ведь нужно осуществить много финансовых операций. Будьте максимально внимательны.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Водолеям сложно распоряжаться деньгами правильно. Астрологи рекомендуют пойти к специалисту, который поможет решить проблему.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыбы, на прошлой неделе вам пришлось попрощаться с крупной суммой средств. Поэтому астрологи говорят, что теперь могут возникать некоторые финансовые вопросы.

Гороскоп для Рыб