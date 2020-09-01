У перший день нового навчального року ми, як і тисячі українців, вирішили поностальгувати за шкільними роками. Пропонуємо переглянути романтичні фільми про кохання підлітків, які сколихнуть спогади та змусять усміхнутись.

1 вересня всі мимоволі згадують шкільні роки. І хоч у 2020 році українські учні не матимуть традиційної урочистої лінійки, 24 канал все ж вирішив підібрати стрічки, які показують навчання та почуття, що спалахують в однолітків.

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"Ідеальне побачення"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

В останні дні школи старшокласник Брукс Раттіган влаштовується у дешеву забігайлівку, хоч і мріє про вступ до престижного університету, дорогу машину та розкішну дівчину. Але де ж взяти гроші на все це? Хлопцю допомагає випадкова зустріч із сестрою однокласника Силією. Дівчина не мала, з ким піти на випускний, тому Брукс отримав плату за її супровід. Це надихнуло його відкрити сайт, де він пропонує дівчатам ідеальне побачення. Але що робити, якщо ідеальна дівчина Брукса вже поряд?

Фільм хоч і має прогнозований сюжет, однак все ж зачарує романтичними кадрами і кумедними витівками головних героїв.

Дивіться трейлер до фільму "Ідеальне побачення": відео

"Статус: Update"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 5,7

Школяр Кайл переходить в нову школу та мріє стати популярним. І це йому вдається завдяки магічному мобільному додатку. Відтепер все, що там напише хлопець, неодмінно збувається, тому вразити однокласницю йому стає простіше. Та своїх бажань варто боятись, адже за все є своя ціна.

Дивіться трейлер до фільму "Статус: Update​": відео

"Нерв"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,5

Це нетипова стрічка про школярів, яка поєднує історію кохання та небезпечну гру. За сюжетом, Венера Дельмоніко мріє закінчити школу і покинути рідне місто. А стати більш хороброю їй допомагає додаток "Нерв". Тут анонімні користувачі дають завдання гравцям, а за їхнє виконання молодь збагачується. Венера об'єднується з красенем Єном, з яким повинна пройти небезпечне випробування, адже гра переходить на новий рівень. І школярка точно пошкодує, що почала це випробування.

Дивіться трейлер до фільму "Нерв": відео

"Простачка"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,5

А ось це вже типова американська комедія про дівчину, яка у старших класах почувається некрасивою та непомітною. Вона добре навчається, але мріє бути більш популярною. Головний красень школи Веслі готовий їй допомогти в обмін за додаткові уроки. І між підлітками не може не спалахнути кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Простачка": відео

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"Переваги скромників"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 8,0

Чарлі – типовий американський підліток, який є інтровертом. Фільм покаже, як завдяки друзям та першому коханню школяр здатен змінитись.

Дивіться трейлер до фільму "Переваги скромників": відео

"В перший раз"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

Дейв безнадійно закоханий у свою однокласницю Обрі. І, можливо, хлопець так би і не наважився почати спілкування з нею, якби не щасливий випадок. Втікаючи з вечірку, куди навідались правоохоронці, пара стає друзями. Та чим більше Дейв і Обрі дізнають одне про одного, тим більше спалахують їхні почуття.

Дивіться трейлер до фільму "В перший раз": відео

"Літо. Однокласники. Любов"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 4,4

Здається, у житті школярки Лоли все обертається катастрофою. Батьки розлучились, а хлопець виявився зрадником – чого ще чекати. Однак є і хороші моменти: дівчина почиває відчувати симпатію до свого найкращого друга Кайла. І ці стосунки точно змусять вас згадати свою шкільну любов.

Фільм є римейком французької стрічки 2008 року. Перша частина "Літо. Однокласники. Любов" мала більшу популярність серед глядачів.

Дивіться трейлер до фільму "Літо. Однокласники. Любов": відео

"Страшенно красивий"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 5,6

Кайл – красивий, багатий і розумний старшокласник, який купається у променях слави свого батька. У школі він є найпопулярнішим хлопцем. Але одного дня він ображає однокласницю Кендру, яка має магічні сили. Вона робить так, щоб школяр став настільки гидким, як і є всередині. А змінити все зможе тільки щире кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Страшенно красивий": відео

"Три метри над рівнем неба"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

Хлопець Аче от-от має відправитись до в'язниці за жорстоке побиття людини. Та поки його не заарештували, він випадково зустрічає школярку Бабі. Дівчина зростає в елітній родині та здобуває освіту в престижній школі. Однак наполегливість і харизма Аче підкорює її. Та на пару чекатиме чимало випробувань, адже батьки ніколи не схвалять такого роману.

Дивіться трейлер до фільму Три метри над рівнем неба": відео

"Легковажна я"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

Олівія – відмінниця, яка навчається у класичній американській школі. Одного разу вона збрехала подрузі, що втратила цноту. Ці чутки одразу ж поширились у школі, а Олівія придумала спосіб, як з гумором обернути все на свою користь і навіть трішки заробити на цьому.

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