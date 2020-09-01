В первый день нового учебного года мы, как и тысячи украинцев, решили поностальгировать по школьным годам. Предлагаем посмотреть романтические фильмы о любви подростков, которые всколыхнут воспоминания и заставят улыбнуться.

1 сентября все невольно вспоминают школьные годы. И хоть в 2020 году у украинских учеников не будет традиционной торжественной линейки, 24 канал все же решил подобрать ленты, которые показывают учебы и чувства, что вспыхивают у сверстников.

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"Идеальное свидание"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

В последние дни школы старшеклассник Брукс Раттиган устраивается в дешевую забегаловку, хотя мечтает о поступлении в престижный университет, дорогой машине и роскошной девушке. Но где же взять деньги на все это? Парню помогает случайная встреча с сестрой одноклассника Силии. Девушке не с кем было пойти на выпускной, поэтому Брукс получил плату за ее сопровождение. Это вдохновило его открыть сайт, где он предлагает девушкам идеальные свидания. Но что делать, если идеальная девушка Брукса уже рядом?

Хотя у фольма и прогнозируемый сюжет, однако он все же очарует романтическими кадрами и забавными выходками главных героев.

Смотрите трейлер к фильму "Идеальное свидание": видео

"Статус: Update"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 5,7

Школьник Кайл переходит в новую школу и мечтает стать популярным. И это ему удается благодаря магическому мобильному приложению. Отныне все, что там напишет парень, непременно сбывается, поэтому поразить одноклассницу ему становится проще. Но своих желаний стоит бояться, ведь за все есть своя цена.

Смотрите трейлер к фильму "Статус: Update": видео

"Нерв"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,5

Это нетипичная лента о школьниках, которая сочетает историю любви и опасную игру. По сюжету, Венера Дельмонико мечтает закончить школу и покинуть родной город. А стать более храброй ей помогает приложение "Нерв". Здесь анонимные пользователи дают задания игрокам, а за их выполнение молодежь обогащается. Венера объединяется с красавцем Йеном, с которым должна пройти опасное испытание, ведь игра переходит на новый уровень. И школьница точно пожалеет, что начала это испытание.

Смотрите трейлер к фильму "Нерв": видео

"Простушка"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,5

А вот это уже типичная американская комедия о девушке, которая в старших классах чувствует себя некрасивой и незаметной. Она хорошо учится, но мечтает быть более популярной. Главный красавец школы Уэсли готов ей помочь в обмен за дополнительные уроки. И между подростками не может не вспыхнуть любовь.

Смотрите трейлер к фильму "Простачка": видео

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"Преимущества скромников"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 8,0

Чарли – типичный американский подросток-интроверт. Фильм покажет, как благодаря друзьям и первой любви школьник способен измениться.

Смотрите трейлер к фильму "Преимущества скромников": видео

"В первый раз"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

Дэйв безнадежно влюблен в свою одноклассницу Обри. И, возможно, парень так бы и не решился начать общение с ней, если бы не счастливый случай. Убегая с вечеринки, куда наведались правоохранители, пара становится друзьями. Но чем больше Дэйв и Обри узнают друг о друге, тем больше вспыхивают их чувства.

Смотрите трейлер к фильму "В первый раз": видео

"Лето. Одноклассники. Любовь"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 4,4

Кажется, в жизни школьницы Лолы все оборачивается катастрофой. Родители развелись, а парень оказался предателем – чего еще ждать. Однако есть и хорошие моменты: девушка начинает испытывать симпатию своего лучшего друга Кайла. И эти отношения точно заставят вас вспомнить свою школьную любовь.

Фильм является римейком французской ленты 2008 года. У первой части "Лето. Одноклассники. Любовь" была большая популярность среди зрителей.

Смотрите трейлер к фильму "Лето. Одноклассники. Любовь": видео

"Ужасно красивый"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 5,6

Кайл – красивый, богатый и умный старшеклассник, который купается в лучах славы своего отца. В школе он самый популярный парень. Но однажды он оскорбляет одноклассницу Кендру, у которой магические силы. Она делает так, чтобы школьник стал настолько гадким, как и есть внутри. А изменить все сможет только искренняя любовь.

Смотрите трейлер к фильму "Ужасно красивый": видео

"Три метра над уровнем неба"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

Парень Аче вот-вот должен отправиться в тюрьму за жестокое избиение человека. Но пока его не арестовали, он случайно встречает школьницу Баби. Девушка растет в элитной семье и получает образование в престижной школе. Однако настойчивость и харизма Аче покоряет ее. Но пару будет ждать немало испытаний, ведь родители никогда не одобрят такого романа.

Смотрите трейлер к фильму "Три метра над уровнем неба": видео

"Легкомысленная я"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

Оливия – отличница, которая учится в классической американской школе. Однажды она солгала подруге, что потеряла девственность. Эти слухи тут же распространились в школе, а Оливия придумала способ, как с юмором обернуть все в свою пользу и даже немного заработать на этом.

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