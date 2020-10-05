Кіномани залюбки переглядають телепроєкти, які стосуються медиків. Особливо, ця тема стала актуальною та популярною в час пандемії коронавірусу.

У Міжнародний день лікарів, який відзначають 5 жовтня, 24 канал пропонує переглянути знамениті серіали про медиків, які точно сподобаються навіть вибагливим глядачам.

Не пропустіть Серіали жовтня: 10 новинок, які неможливо пропустити

"Ретчед"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 18

Якщо ви хочете переглянути нетипову та трішки моторошну історію про шпиталь, тоді "Ретчед" стане чудовим вибором. Серіал розповідає про медсестру психіатричної лікарні, яка за ідеальною маскою красуні приховує монстра.

Дивіться трейлер до серіалу "Ретчед": відео

"Доктор Хаус"

Рік виходу – 2004 – 2012

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 176

Всі уявляють талановитих лікарів інтелігентами в білих халатах. Культовий серіал "Доктор Хаус" руйнує ці стереотипи, показуючи нетиповий підхід до кожної справи. А береться головний герой та його команда тільки за найскладніші клінічні випадки.

Окрім діагностування, доктор Хаус має власні переживання та боротьбу з наркозалежністю. Чоловік неодноразово потрапляє в курйозні ситуації та навіть порушує закон. Тому спостерігати за його витівками – одне задоволення.

Дивіться трейлер до серіалу "Доктор Хаус": відео

"Анатомія Грей"

Рік виходу – 2005 – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 364

А от легендарний серіал "Анатомія Грей" не зникає з телеекранів уже 15 років. Наразі у Голлівуді знімають черговий сезон, в якому покажуть пандемію коронавірусу.

У центрі подій серіалу – звичайна клініка, в якій працюють лікарі та медсестри, що стають однією великою сім'єю. Кожного дня вони стикаються все з новими труднощами і перипетіями, намагаючись врятувати людські життя. І інколи головні герої забувають про власне життя, щоб допомогти пацієнтам.

Дивіться трейлер до серіалу "Анатомія Грей": відео

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"Клініка"

Рік виходу – 2001 – 2010

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість серій – 182

А от серіал "Клініка" допоможе з гумором подивитись на одну з найскладніших професій. За сюжетом, майбутні лікарі проходять інтернатуру в одному з найкращих шпиталів. Молоді медики потрапляють у курйозні ситуації, ганьбляться перед наставниками та переживають нещасливе кохання. І за всіма подіями неможливо стежити без усмішки.

Дивіться трейлер до серіалу "Клініка": відео

"Хороший лікар"

Рік виходу – 2017 – 2020

Рейтинг IMDb – 8,2

Кількість серій – 57

За сюжетом, молодий хірург Шон Мерфі страждає на синдром саванта. Через цей діагноз він – не найкраща кандидатура на роботу в лікарні. Однак наполегливий хлопець все ж переконує керівництво клініки в Сан-Хосе дати йому шанс. І кожного дня, здавалось би, неперспективний ординатор завойовує повагу колег.

Дивіться трейлер до серіалу "Хороший лікар": відео

"Лікарня Нікербокер"

Рік виходу – 2014 – 2015

Рейтинг IMDb – 8,5

Кількість серій – 20

Динамічний серіал "Лікарня Нікербокер" розповідає про талановитого медика Джона Текері. У чоловіка є не тільки наркозалежність від кокаїну, але й амбіції зробити видатні відкриття у сфері медицини. Тому у час, коли лікарі не мали якісного устаткування, він віртуозно практикував діагностичні і терапевтичні методи. Окрім цього, у серіалі показали історичний факт відкриття рентгенографії.

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"Гаряча зона"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Кількість серій – 6

Серіал "Гаряча зона" розповідає про ветеринара Ненсі Джекс. Вона досліджує найбільш небезпечні хвороби світу та в ході одного з експериментів дізнається, що з лабораторними мавпами до Америки проник небезпечний штам вірусу Ебола. Ліків від недуги немає жодних, а смертність складає понад 90%. Щоб запобігти епідемії, Ненсі вирушає в епіцентр зараження – Африку.

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