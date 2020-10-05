Киноманы охотно просматривают телепроекты, касающиеся медиков. Особенно эта тема стала актуальной и популярной во время пандемии коронавирус.

В Международный день врачей, который отмечают 5 октября, 24 канал предлагает посмотреть знаменитые сериалы о медиках, которые точно понравятся даже привередливым зрителям.

Не пропустите Сериалы октября: 10 новинок, которые невозможно пропустить

"Рэтчед"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 18

Если вы хотите посмотреть нетипичную и немного жуткую историю о госпитале, тогда "Рэтчед" станет отличным выбором. Сериал рассказывает о медсестре психиатрической больницы, которая за идеальной маской красавицы скрывает монстра.

Смотрите трейлер к сериалу "Рэтчед": видео

"Доктор Хаус"

Год выхода – 2004 – 2012

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 176

Все представляют талантливых врачей интеллигентами в белых халатах. Культовый сериал "Доктор Хаус" разрушает эти стереотипы, показывая нетипичный подход к каждому делу. А берется главный герой и его команда только за самые сложные клинические случаи.

Кроме диагностирования, доктор Хаус имеет собственные переживания и борьбу с наркозависимостью. Мужчина неоднократно попадает в курьезные ситуации и даже нарушает закон. Поэтому наблюдать за его выходками – одно удовольствие.

Смотрите трейлер к сериалу "Доктор Хаус": видео

"Анатомия Грей"

Год выхода – 2005 – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Количество серий – 364

А вот легендарный сериал "Анатомия Грей" не исчезает с телеэкранов уже 15 лет. Сейчас в Голливуде снимают очередной сезон, в котором покажут пандемию коронавирус.

В центре событий сериала – обычная клиника, в которой работают врачи и медсестры, становящиеся одной большой семьей. Каждый день они сталкиваются все с новыми трудностями и перипетиями, пытаясь спасти человеческие жизни. И иногда главные герои забывают о собственной жизни, чтобы помочь пациентам.

Смотрите трейлер к сериалу "Анатомия Грей": видео

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"Клиника"

Год выхода – 2001 – 2010

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 182

А вот сериал "Клиника" поможет с юмором посмотреть на одну из самых сложных профессий. По сюжету, будущие врачи проходят интернатуру в одном из лучших госпиталей. Молодые медики попадают в курьезные ситуации, позорятся перед наставниками и переживают несчастную любовь. И за всеми событиями невозможно следить без улыбки.

Смотрите трейлер к сериалу "Клиника": видео

"Хороший врач"

Год выхода – 2017 – 2020

Рейтинг IMDb – 8,2

Количество серий – 57

По сюжету, молодой хирург Шон Мерфи страдает синдромом саванта. Через этот диагноз он – не лучшая кандидатура на работу в больницу. Однако упорный парень все же убеждает руководство клиники в Сан-Хосе дать ему шанс. И каждый день, казалось бы, неперспективный ординатор завоевывает уважение коллег.

Смотрите трейлер к сериалу "Хороший врач": видео

"Больница Никербокер"

Год выхода – 2014 – 2015

Рейтинг IMDb – 8,5

Количество серий – 20

Динамичный сериал "Больница Никербокер" рассказывает о талантливом медике Джоне Текере. У мужчины есть не только наркозависимость от кокаина, но и амбиции сделать выдающиеся открытия в сфере медицины. Поэтому во время, когда врачи не имели качественного оборудования, он виртуозно практиковал диагностические и терапевтические методы. Кроме этого, в сериале показали исторический факт открытия рентгенографии.

Смотрите трейлер к сериалу "Больница Никербокер": видео

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"Горячая зона"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Количество серий – 6

Сериал "Горячая зона" рассказывает о ветеринаре Нэнси Джекс. Она исследует самые опасные болезни мира и в ходе одного из экспериментов узнает, что с лабораторными обезьянами в Америку проник опасный штамм вируса Эбола. Лекарств от недуга нет никаких, а смертность составляет более 90%. Чтобы предотвратить эпидемию, Нэнси отправляется в эпицентр заражения – Африку.

Смотрите трейлер к сериалу "Горячая зона": видео