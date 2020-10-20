20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря. З цієї нагоди пропонуємо зробити атмосферний вечір та провести його зі смачними стравами і затишною комедією, яка зможе розсмішити кожного.

Мабуть, всі коли-небудь хотіли зазирнути на кухню улюблених ресторанів чи кав'ярень, щоб на власні очі побачити, як відбувається приготування страв. І сьогодні у кіноманів буде така можливість завдяки атмосферним стрічкам про кулінарів, які підібрав 24 канал.

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"Шеф Адам Джонс"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Це неперевершена драма з елементами комедії, в якій головну роль виконав Бредлі Купер. За сюжетом, шеф-кухар Адам Джонс вибудував свою кар'єру так, що всі підлеглі беззаперечно виконують його вказівки, а конкуренти просто захоплюються та трішки заздрять. Та саме через шалений успіх чоловік припинив докладати зусиль. Несподівано Адам Джонс втрачає все, а величезний досвід та бажання створити власний ресторан приводять його до Лондона.

Дивіться трейлер до фільму "Шеф Адам Джонс": відео

"Кухар на колесах"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 7,3

Та якщо мова йде про кулінарні комедії, тоді фільм "Кухар на колесах" – це ідеальна стрічка для безтурботного вечора.

У центрі сюжету – історія талановитого шеф-кухаря Карла Каспера, який через конфлікт з ресторанним критиком втрачає роботу. Інші б на місці головного героя засмутились, однак це не для кулінара. Він купує непримітний іржавий фургончик та перетворює його на найпопулярнішу закусочну на колесах.

Дивіться трейлер до фільму "Кухар на колесах": відео

"Прянощі та пристрасті"

Рік виходу – 201

Рейтинг IMDb – 7,0

Родина емігрантів з Індії відкриває власний ресторан, не знаючи, які курйозні пригоди на них чекають. А все тому, що їхня сусідка мадам Меллорі є власницею закладу "Плакуча верба" і не хоче ділитись клієнтами. Після чергової витівки батько сімейства оголошує кулінарну битву з мадам Меллорі, щоб визначити, чиї страви більше люблять відвідувачі. І ці суперечки точно змусять вас сміятись.

Дивіться трейлер до фільму "Прянощі і пристрасті": відео

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"Кухар для президента"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,4

Гортензія Лаборі за роки своєї кар'єри отримала таку репутацію, що саме її запросили працювати шеф-кухарем французького президента. В Єлисейському палаці жінка готує страви, які викликають насмішки у її колег. Та бабусині рецепти підкорюють главу держави.

Дивіться трейлер до фільму "Кухар для президента": відео

"Шеф"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,7

Ще одна неперевершена французька комедія, яка розкаже про талановитого молодого кухаря, якому катастрофічно не щастить з роботою та керівниками. І в цій комедії глядачі побачать тонкий гумор, кулінарні сварки та пародії на популярну молекулярну кухню.

Дивіться трейлер до фільму "Шеф": відео

"Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,0

Дружина дипломата Джулі одного разу вирішує піти в кулінарну школу. Спершу рішення здається невдалим, однак за короткий час вона стає одним з найвідоміших кухарів. А от Джулія працює оператором кол-центру та хоче за рік приготувати 524 страви з кулінарної книги. Результатами головна героїня ділитиметься у своєму блозі. Що об'єднає цих двох кардинально різних жінок – глядачі дізнаються у затишній комедії "Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом".

Дивіться трейлер до фільму "Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом": відео

"Смак життя"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Талановита шеф-кухарка Кейт все тримає під своїм контролем та настільки любить свою справу, що навіть з психологом обговорює рецепти. Та зробити паузу у кар'єрі їй все ж доводиться: раптово помирає сестра головної героїні, а племінниця опиняється під її опікою. Коли ж Кейт повертається на роботу, бачить, що на її місце запросили не менш талановитого кухаря Ніка. З цього і починаються їхні кумедні протистояння.

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"Офіціантка"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Дженна працює офіціанткою у невеличкому кафе та, розносячи страви по залу, придумує власні рецепти для пирогів. Вона уявляє, що колись стане шеф-кухарем та навіть знає, як назве кожну зі своїх авторських страв. Однак всі мрії доведеться відкласти, адже дівчина дізнається про вагітність. Та зустріч з новим лікарем може знов повернути Дженні мрію.

Дивіться трейлер до фільму "Офіціантка": відео