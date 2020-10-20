20 октября отмечают Международный день повара. По этому случаю предлагаем сделать атмосферный вечер и провести его с вкусными блюдами и уютной комедией, которая сможет рассмешить каждого.

Видимо, все когда-нибудь хотели заглянуть на кухню любимых ресторанов или кофеен, чтобы собственными глазами увидеть, как происходит приготовление блюд. И сегодня у киноманов будет такая возможность благодаря атмосферным лентам про кулинаров, которые подобрал 24 канал.

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"Шеф Адам Джонс"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Это блестящая драма с элементами комедии, в которой главную роль исполнил Брэдли Купер. По сюжету, шеф-повар Адам Джонс выстроил свою карьеру так, что все подчиненные беспрекословно выполняют его указания, а конкуренты просто восхищаются и немного завидуют. Но именно из-за бешеного успеха мужчина прекратил прилагать усилия. Неожиданно Адам Джонс теряет все, а огромный опыт и желание создать собственный ресторан приводят его в Лондон.

Смотрите трейлер к фильму "Шеф Адам Джонс": видео

"Повар на колесах"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,3

Но если речь идет о кулинарных комедиях, тогда фильм "Повар на колесах" – это идеальная лента для беззаботного вечера.

В центре сюжета – история талантливого шеф-повара Карла Каспера, который из-за конфликта с ресторанным критиком теряет работу. Другие бы на месте главного героя расстроились, однако это не для кулинара. Он покупает неприметный ржавый фургончик и превращает его в самую популярную закусочную на колесах.

Смотрите трейлер к фильму "Повар на колесах": видео

"Пряности и страсти"

Год выхода – 201

Рейтинг IMDb – 7,0

Семья эмигрантов из Индии открывает собственный ресторан, не зная, какие курьезные приключения их ждут. А все потому, что их соседка мадам Мэллори является владелицей заведения "Плакучая ива" и не хочет делиться клиентами. После очередной выходки отец семейства объявляет кулинарную битву с мадам Мэллори, чтобы определить, чьи блюда больше любят посетители. И эти споры точно заставят вас смеяться.

Смотрите трейлер к фильму "Пряности и страсти": видео

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"Повар для президента"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,4

Гортензия Лабори за годы своей карьеры получила такую репутацию, что именно ее пригласили работать шеф-поваром французского президента. В Елисейском дворце женщина готовит блюда, которые вызывают насмешки у ее коллег. Но бабушкины рецепты покоряют главу государства.

Смотрите трейлер к фильму "Повар для президента": видео

"Шеф"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,7

Еще одна непревзойденная французская комедия, которая расскажет о талантливом молодом поваре, которому катастрофически не везет с работой и руководителями. И в этой комедии зрители увидят тонкий юмор, кулинарные ссоры и пародии на популярную молекулярную кухню.

Смотрите трейлер к фильму "Шеф": видео

"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,0

Жена дипломата Джули однажды решает пойти в кулинарную школу. Сперва решение кажется неудачным, однако за короткое время она становится одним из самых известных поваров. А вот Джулия работает оператором колл-центра и хочет за год приготовить 524 блюда из кулинарной книги. Результатами главная героиня будет делиться в своем блоге. Что объединит этих двух кардинально разных женщин – зрители узнают в уютной комедии "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту".

Смотрите трейлер к фильму "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту": видео"

"Вкус жизни"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Талантливый шеф-повар Кейт все держит под своим контролем и настолько любит свое дело, что даже с психологом обсуждает рецепты. Но сделать паузу в карьере ей все же приходится: внезапно умирает сестра главной героини, а племянница оказывается под ее опекой. Когда же Кейт возвращается на работу, видит, что на ее место пригласили не менее талантливого повара Ника. С этого и начинаются их забавные противостояния.

Смотрите трейлер к фильму "Вкус жизни": видео

"Официантка"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 6,3

Дженна работает официанткой в небольшом кафе и, разнося блюда по залу, придумывает собственные рецепты для пирогов. Она воображает, что когда-то станет шеф-поваром и даже знает, как назовет каждое из своих авторских блюд. Однако все мечты придется отложить, ведь девушка узнает о беременности. Но встреча с новым врачом может вновь вернуть Дженни мечту.

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