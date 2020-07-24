Через пандемію коронавірусу зйомки нових фільмів та їхні прем'єри довелось перенести. Наразі представники Disney оголосили нові дати, коли варто очікувати їхні популярні новинки.

За час карантину компанія Disney вже неодноразово змінювала дати виходу своїх фільмів на великий екран. Тому, за даними Deadline, даний список оновлених дат може бути також не остаточним.

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До проєктів, які змушені були перенести на інші числа, увійшли й рейтингові франшизи "Аватар" і "Зоряні війни". Водночас фільм "Мулан" взагалі пропав зі списку прем'єр Disney. За офіційними даними, кінокомпанія оголосить дату виходу стрічки тільки після того, як всі кінотеатри повністю відновлять свою роботу. Така ж ситуація і з фільмом Веса Андерсона "Французький вісник".

"За останні кілька місяців стало абсолютно зрозуміло, що нічого не можна планувати, коли мова йде про зйомки і прем'єри фільмів у час пандемії. І сьогодні це означає призупинення наших планів щодо показу "Мулану". Наразі ми оцінюємо, коли буде найбільш ефектно показати цю неймовірну стрічку глядачам", – розповіли представники Disney, натякнувши, що і ці оголошені дати можуть змінюватись.

Нові дати прем'єр фільмів Disney

"King's man: Початок" – 18 вересня 2020 року

"Чорна вдова" – 5 листопада 2020 року

"Душа" – 19 листопада 2020 року

"Персонаж" – 10 грудня 2020 року

"Вестсайдська історія" – 17 грудня 2020 року

"Смерть на Нілі" – 23 жовтня 2020 року

"Порожня людина" – 4 грудня 2020 року

"Ненаситний" – 19 лютого 2021 року

"Остання дуель" – 15 жовтня 2021 року

"Людина-павук 3" – 17 грудня 2021 року

Заплановані прем'єри Disney