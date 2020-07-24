Из-за пандемии коронавируса съемки новых фильмов и их премьеры пришлось перенести. Сейчас представители DIsney объявили новые даты, когда следует ожидать их популярные новинки.

За время карантина компания Disney уже неоднократно меняла даты выхода своих фильмов на большой экран. Поэтому, по данным Deadline, данный список обновленных дат может быть также не окончательным.

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К проектам, которые вынуждены были перенести на другие числа, вошли и рейтинговые франшизы "Аватар" и "Звездные войны". В то же время фильм "Мулан" вообще пропал из списка премьер Disney. По официальным данным, кинокомпания объявит дату выхода ленты только после того, как все кинотеатры полностью восстановят свою работу. Такая же ситуация и с фильмом Уэса Андерсона "Французский вестник".

"За последние несколько месяцев стало совершенно ясно, что ничего нельзя планировать, когда речь идет о съемках и премьерах фильмов во время пандемии. И сегодня это означает приостановление наших планов по показу "Мулан". Сейчас мы оцениваем, когда будет наиболее эффектно показать эту невероятную ленту зрителям", – рассказали представители Disney, намекнув, что и эти объявленные даты могут меняться.

Новые даты премьер фильмов Disney

"King's man: Начало" – 18 сентября 2020 года

"Черная вдова" – 5 ноября 2020 года

"Душа" – 19 ноября 2020 года

"Персонаж" – 10 декабря 2020 года

"Вестсайдская история" – 17 декабря 2020 года

"Смерть на Ниле" – 23 октября 2020 года

"Пустой человек" – 4 декабря 2020 года

"Ненасытный" – 19 февраля 2021 года

"Последняя дуэль" – 15 октября 2021 года

"Человек-паук 3" – 17 декабря 2021 года

Запланированные премьеры Disney