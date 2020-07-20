Стриминговая компания Netflix уже готовится к съемкам самого дорогого в своей истории фильма "Серый человек". Сейчас его бюджет составляет 200 миллионов долларов, а на главные роли приглашены топовые голливудские актеры.

Как сообщает Deadline, съемки планируется начать в январе 2021 года. Приблизительную дату премьеры пока не называют. В то же время в Netflix уверяют, что лента сможет покорить киноманов не только бешеным бюджетом, но и увлекательной историей.

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По сюжету, агент ЦРУ Джентри, которого больше знают под позывным "Серый человек", будет противостоять своему коллеге Лойду. Методы слежения и борьбы в обоих героев кардинально отличаются, поэтому предсказать их решения невозможно. Фильм будет снят по мотивам шпионского романа Марка Грини, который уже успел стать бестселлером.

Интересно, что главные роли в высокобюджетной новинке Netflix получили топовые актеры – Райан Гослинг и Крис Эванс. Их сходство уже отметили киноманы и предположили, что в новой ленте борьбу двух спецагентов друг с другом построят вокруг этой особенности.

Экранизировать книгу возьмутся братья Джо и Энтони Руссо, хорошо известные зрителям по лентам Marvel. Поэтому в мире уже ожидают выход фильма "Серый человек". А вот создатели увлекательного боевика уже объявили, что планируют сделать франшизу, которая, возможно, сможет стать конкурентом шпионского проекта об агенте Джеймсе Бонде.