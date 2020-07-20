Стрімінгова компанія Netflix вже готується до зйомок найдорожчого у своїй історії фільму "Сіра людина". Наразі його бюджет складає 200 мільйонів доларів, а на головні ролі запрошені топові голлівудські актори.

Як повідомляє Deadline, зйомки планують розпочати у січні 2021 року. Приблизну дату прем'єри поки не називають. Водночас у Netflix запевняють, що стрічка зможе підкорити кіноманів не тільки шаленим бюджетом, але й захопливою історією.

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За сюжетом, агент ЦРУ Джентрі, якого більше знають за позивним "Сіра людина", буде протистояти своєму колезі Лойду. Методи стеження та боротьби в обидвох героїв кардинально відрізняються, тому передбачити їхні рішення неможливо. Фільм буде знятий за мотивами шпигунського роману Марка Гріні, який вже встиг стати бестселером.

Цікаво, що головні ролі у високобюджетній новинці Netflix отримали топові актори – Раян Гослінг та Кріс Еванс. Їхню схожість вже відзначили кіномани та припустили, що у новій стрічці боротьбу двох спецагентів один з одним побудують довкола цієї особливості.

Екранізувати книгу візьмуться брати Джо і Ентоні Руссо, добре відомі глядачам за стрічками Marvel. Відтак у світі вже очікують на вихід фільму "Сіра людина". А от творці захопливого бойовика вже оголосили, що планують зробити франшизу, яка, можливо, зможе стати конкурентом шпигунського проєкту про агента Джеймса Бонда.