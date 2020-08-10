Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко підготувала для прихильників чергову новинку кіно. Зірка стала головною героїнею містичного трилеру "Затока мовчання", трейлер до якого вже заворожив моторошними кадрами.

Відео з'явилось на ютубі та розкрило кілька деталей загадкової історії. За сюжетом "Затоки мовчання", головний герой Вілл та його чарівна дружина Розалінд не приховують щастя від майбутнього народження дитини. Подружжя оселяється у новому будинку та готується до батьківства. Однак після народження сина все кардинально змінюється, а хлопчик зникає за загадкових обставин.

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Вілл намагається захистити дружину та довести її невинуватість у справі смерті нащадка. Він самотужки береться за розслідування, в ході якого натрапляє на моторошні факти з минулого Розалінд. То чи винна вона у зникненні сина та що красуня намагалась приховати за ангельським виглядом та ідеальною картинкою сім'ї – глядачі дізнаються вже 28 вересня.

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Відомо, що через пандемію коронавірусу фільм вирішили презентувати тільки в онлайн-режимі. "Затока мовчання" з'явиться на стрімінговій платформі Amazon Plus.

А от щодо акторського складу стрічки, то він приємно здивує глядачів. Головні ролі у трилері "Затока мовчання" зіграли: