Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко подготовила для поклонников очередную новинку кино. Звезда стала главной героиней мистического триллера "Залив молчания", трейлер к которому уже заворожил жуткими кадрами.

Видео появилось на ютубе и раскрыло несколько деталей загадочной истории. По сюжету "Залива молчания" главный герой Уилл и его очаровательная жена Розалинд не скрывают счастья от предстоящего рождения ребенка. Супруги поселяется в новом доме и готовится к родительству. Однако после рождения сына все кардинально меняется, а мальчик исчезает при загадочных обстоятельствах.

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Вилл пытается защитить жену и доказать ее невиновность в деле о смерти отпрыска. Он самостоятельно берется за расследование, в ходе которого наталкивается на жуткие факты из прошлого Розалинд. Так виновата ли она в исчезновении сына и что красавица пыталась скрыть за ангельским видом и идеальной картинкой семьи – зрители узнают уже 28 сентября.

Смотрите трейлер к фильму "Залив молчания": видео 18+

Известно, из-за пандемии коронавируса фильм решили презентовать только в онлайн-режиме. "Залив молчания" появится на стриминговой платформе Amazon Plus.

А вот насчет актерского состава ленты, то он приятно удивит зрителей. Главные роли в триллере "Залив молчания" сыграли: