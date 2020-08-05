Український хорор "Сторонній" стрімко підкорює світ. Днями стрічка режисера Дмитра Томашпольського отримала 10 відзнаку на міжнародному кінофестивалі.

Цього разу оцінили фільм "Сторонній" на міжнародному кінофестивалі у Бразилії. Вітчизняна стрічка стала лауреатом премії у номінації "Найкраще художнє рішення". Про це оголосив режисер Дмитро Томашпольський, передає портал "Нове українське кіно".

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Окрім цього, автор фільму "Сторонній" вже заявив, що на досягнутому він не зупиниться. Хорор покажуть на кінофестивалях у Норвегії, Португалії та Німеччині, тому ця відзнака може бути не останньою у колекції Дмитра Томашпольського.

"Найближчим часом фільм візьме участь у наступних міжнародних кінофестивалях, які відібрали "Стороннього" у конкурсні програми. Вони відбудуться у Норвегії, Португалії та Німеччині. Чекаємо відповіді ще з декількох. Ми почали фестивальну кампанію восени минулого року. Восени 2020-го – закінчимо", – розповів Дмитро Томашпольський.

Що відомо про фільм "Сторонній"

У центрі сюжету фільму "Сторонній" – історія загадкового зникнення команди з синхронного плавання. Спортсмени пірнули під воду під час виступи і щезли. Водночас так само зникає і пацієнтка лікарні, яка приймала хвойну ванну. Як ці кардинально різні справи пов'язані – доведеться розслідувати інспектору Глуховській. Детектив відома тим, що не залишає нерозкриті справи, тому всі таємниці стануть явними.

Головні ролі у стрічці "Сторонній" зіграли гумористка "95 Кварталу" Анастасія Євтушенко та акторка Даша Трегубова. Прем'єра фільму запланована до кінця 2020 року. Автори хорору активно демонстрували його на міжнародних кінофестивалях в Японії, Канаді, США, Колумбії та Бразилії, де вже здобули 10 нагород.