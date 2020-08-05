Украинский хоррор "Посторонний" стремительно покоряет мир. На днях лента режиссера Дмитрия Томашпольского получила 10 награду на международном кинофестивале.

На этот раз оценили фильм "Сторонний" на международном кинофестивале в Бразилии. Отечественная лента стала лауреатом премии в номинации "Лучшее художественное решение". Об этом объявил режиссер Дмитрий Томашпольский, передает портал "Новое украинское кино".

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Кроме этого, автор фильма "Посторонний" уже объявил, что на достигнутом он не остановится. Хоррор покажут на кинофестивалях в Норвегии, Португалии и Германии, поэтому эта награда может быть не последней в коллекции Дмитрия Томашпольского.

"В ближайшее время фильм примет участие в следующих международных кинофестивалях, которые отобрали "Постороннего" в конкурсные программы. Они состоятся в Норвегии, Португалии и Германии. Ждем ответа еще от нескольких. Мы начали фестивальную кампанию осенью прошлого года. Осенью 2020-го – закончим", – рассказал Дмитрий Томашпольский.

Что известно о фильме " посторонний"

В центре сюжета фильма "Посторонний" – история загадочного исчезновения команды по синхронному плаванию. Спортсмены нырнули под воду во время выступления и исчезли. В то же время так же исчезает и пациентка больницы, которая принимала хвойную ванну. Как эти кардинально разные дела связаны – придется расследовать инспектору Глуховской. Детектив известна тем, что не оставляет нераскрытые дела, поэтому все тайны станут явными.

Главные роли в фильме "Посторонний" сыграли юмористка "95 Квартала" Анастасия Евтушенко и актриса Даша Трегубова. Премьера фильма запланирована к концу 2020 года. Авторы хоррора активно демонстрировали его на международных кинофестивалях в Японии, Канаде, США, Колумбии и Бразилии, где уже получили 10 наград.

Смотрите трейлер к фильму "Посторонний": видео