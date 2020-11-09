У Великій Британії пройшов культовий кінофестиваль Raindance. Одним із його лауреатів став український фільм "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Цією новиною поділився у фейсбуці продюсер комедії Дмитро Суханов. За його словами, фільм "Мої думки тихі" отримав перемогу у номінації Discovery Award в рамках культового британського фестивалю Raindance.

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Церемонія нагородження Raindance пройшла у Лондоні 7 листопада 2020 року. Через пандемію коронавірусу українська делегація не змогла вирушити на урочисту подію та приймала вітання від колег дистанційно.

Відомо, що стрічку вперше показали британським глядачам та критикам. "Мої думки тихі" представили в категорії дебютантів, адже у творчій групі було 7 митців, які вперше взялись знімати повнометражний фільм. Великим бонусом для авторів проєкту є те, що після перемоги на Raindance комедія може претендувати на престижну премію BAFTA, яку щороку своєю появою підтримує принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Що відомо про "Мої думки тихі"

Комедію "Мої думки тихі" презентували 4 липня 2019 року. Режисер Антоніо Лукіч з творчою командою показали стрічку на кінофестивалі в Карлових Варах, отримавши першу міжнародну відзнаку.

Перед тим, як фільм вийшов на великий екран, його презентували на Одеському кінофестивалі. Вітчизняні експерти також були в захваті від побаченого, тому комедія отримала одразу кілька нагород.

У центрі сюжету "Мої думки тихі" – звукорежисер Вадим, який отримує омріяний шанс переїхати до Канади. Все, що для цього потрібно – записати голоси карпатських тварин. І завдання здається дуже простим, якби у цій мандрівці головного героя не супроводжувала мама. Тому на головних героїв, яких зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський, чекає чимало курйозних пригод.

"Мої думки тихі": дивіться відео трейлеру