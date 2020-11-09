В Великобритании прошел культовый кинофестиваль Raindance. Одним из его лауреатов стал украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Этой новостью поделился в фейсбуке продюсер комедии Дмитрий Суханов. По его словам, фильм "Мои мысли тихие" одержал победу в номинации Discovery Award в рамках культового британского фестиваля Raindance.

Интересно Лента Зеленского лидирует: самые успешные украинские фильмы, которые сняли при поддержке государства

Церемония награждения Raindance прошла в Лондоне 7 ноября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса украинская делегация не смогла отправиться на торжественное событие и принимала поздравления от коллег дистанционно.

Известно, что ленту впервые показали британским зрителям и критикам. "Мои мысли тихие" представили в категории дебютантов, ведь в творческой группе было 7 художников, которые впервые взялись снимать полнометражный фильм. Большим бонусом для авторов проекта является то, что после победы на Raindance комедия может претендовать на престижную премию BAFTA, которую каждый год своим появлением поддерживают принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Что известно о "Мои мысли тихие"

Комедию "Мои мысли тихие" презентовали 4 июля 2019 года. Режиссер Антонио Лукич с творческой командой показали ленту на кинофестивале в Карловых Варах, получив первую международную награду.

Перед тем, как фильм вышел на большой экран, его презентовали на Одесском кинофестивале. Отечественные эксперты также были в восторге от увиденного, поэтому комедия получила сразу несколько наград.

В центре сюжета "Мои мысли тихие" – звукорежиссер Вадим, который получает желанный шанс переехать в Канаду. Все, что для этого нужно – записать голоса карпатских животных. И задача кажется очень простой, если бы в этом путешествии главного героя не сопровождала мама. Поэтому главных героев, которых сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский, ждет немало курьезных приключений.

"Мои мысли тихие": смотрите видео трейлера