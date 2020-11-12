Стрімінгова компанія Netflix готується до зйомок нового проєкту із назвою Damsel ("Дівиця"). Після шаленого успіху "Еноли Холмс" головну роль віддали британській актрисі Міллі Боббі Браун. Що ще відомо про фільм Netflix – дізнавайтесь у матеріалі.

Фільм Damsel: цікаві деталі

За даними Deadline, режисером стрічки виступить Хуан Карлос Фреснадільйо. Саме він невдовзі розпочне зйомки з актрисою Міллі Боббі Браун та втілить на екран цікавий сюжет про принцесу.

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Наразі розкрито і перші деталі фільму Damsel. Міллі Боббі Браун перевтілиться у принцесу Елоді. Вона впевнена, що виходить заміж за принца Генрі та вже на церемонії дівчина розуміє, що це лише частина підступного і жорстокого плану. Насправді її хочуть принести в жертву драконам, тому Елоді доведеться почати боротьбу за власне життя.

Сценарій до фільму написав Ден Мазо, найбільш відомий за "Гнівом титанів". Тому глядачі вже в очікуванні нового фентезі Netflix.

Які ролі принесли славу Міллі Боббі Браун

Британці Міллі Боббі Браун всього 16 років, а вона вже є однією з популярних актрис. Дівчина починала свою кар'єру з серіалу "Якось у країні чудес", де зіграла юну Алісу. З того часу минуло 7 років, а фільмографія Міллі Боббі Браун поповнилась успішними проєктами.

Саме ця британка постала в образі Одинадцятої в популярному проєкті "Дуже дивні дива". Та найбільшу славу їй принесла головна роль в детективній стрічці "Енола Холмс".

Після цього фільму Міллі Боббі Браун вже отримала кілька пропозицій на зйомки. Окрім фентезі Damsel, вона постане у стрічці The Girls I've Been ("Дівчата, якими я була").