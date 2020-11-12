Стриминговая компания Netflix готовится к съемкам нового проекта с названием Damsel ("Девица"). После безумного успеха "Энолы Холмс" главную роль отдали британской актрисе Милли Бобби Браун. Что еще известно о фильме Netflix – узнавайте в материале.

Фильм Damsel: интересные детали

По данным Deadline, режиссером ленты выступит Хуан Карлос Фреснадильо. Именно он вскоре начнет съемки с актрисой Милли Бобби Браун и воплотит на экран интересный сюжет о принцессе.

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Сейчас раскрыты и первые детали фильма Damsel. Милли Бобби Браун перевоплотится в принцессу Элоди. Она уверена, что выходит замуж за принца Генри и уже на церемонии девушка понимает, что это лишь часть коварного и жестокого плана. На самом деле ее хотят принести в жертву драконам, поэтому Элоди придется начать борьбу за собственную жизнь.

Сценарий к фильму написал Дэн Мазо, наиболее известный за "Гневом титанов". Поэтому зрители уже в ожидании нового фэнтези Netflix.

Какие роли принесли славу Милли Бобби Браун

Британке Милли Бобби Браун всего 16 лет, а она уже является одной из популярных актрис. Девушка начинала свою карьеру с сериала "Как-то в стране чудес", где сыграла юную Алису. С тех пор прошло 7 лет, а фильмография Милли Бобби Браун пополнилась успешными проектами.

Именно эта британка предстала в образе Одиннадцатой в популярном проекте "Очень странные дела". Но наибольшую славу ей принесла главная роль в детективной ленте "Энола Холмс".

После этого фильма Милли Бобби Браун уже получила несколько предложений на съемки. Кроме фэнтези Damsel, она предстанет в ленте The Girls I've Been ("девушки, которыми я была").