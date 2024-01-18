Хоча фіалка відноситься до невибагливих кімнатних рослин, з нею все одно можуть виникати деякі труднощі. Зокрема, інколи квітка перестає цвісти. У чому причина та як виправити ситуацію, знає 24 Канал.
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Чому не цвіте фіалка
- Однією з головних причин є недостатня кількість світла. Фіалку варто переставити в інше місце, якщо побачите, що листочки почали тягнутися вверх. Рослина повинна отримувати світло протягом 12 годин.
- Фіалку варто підгодовувати кожного тижня. Важливо використовувати спеціальні добрива, які підходять цій рослині. Крім того, варто слідкувати за тим, щоб не внести занадто багато підживи.
- Фіалку слід регулярно поливати. Воду потрібно додавати під корінь, вона не повинна потрапляти на листя. Важливо зауважити, що цвітінню перешкоджає жорстка та холодна вода.
- Фіалку потрібно постійно пересаджувати. Найкраще рослині підійде горщик невеликого розміру.
Що допоможе фіалці розцвісти
Змусити рослину зацвісти можуть два розчини. Для першого вам знадобиться: 1 столова ложка деревної золи та 1 літр води. Розчин повинен настоятися протягом 3 годин. Далі його потрібно ретельно розмішати, щоб позбутися осаду. Таким засобом фіалку варто поливати приблизно 1 раз у 2 тижні. Другий розчин готується з 1 краплі йоду, який потрібно додати у місткість, наповнену 3 літрами води.