Хоча фіалка відноситься до невибагливих кімнатних рослин, з нею все одно можуть виникати деякі труднощі. Зокрема, інколи квітка перестає цвісти. У чому причина та як виправити ситуацію, знає 24 Канал.

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Чому не цвіте фіалка

Однією з головних причин є недостатня кількість світла. Фіалку варто переставити в інше місце, якщо побачите, що листочки почали тягнутися вверх. Рослина повинна отримувати світло протягом 12 годин.

Фіалку варто підгодовувати кожного тижня. Важливо використовувати спеціальні добрива, які підходять цій рослині. Крім того, варто слідкувати за тим, щоб не внести занадто багато підживи.

Фіалку слід регулярно поливати. Воду потрібно додавати під корінь, вона не повинна потрапляти на листя. Важливо зауважити, що цвітінню перешкоджає жорстка та холодна вода.

Фіалку потрібно постійно пересаджувати. Найкраще рослині підійде горщик невеликого розміру.

Що допоможе фіалці розцвісти

Змусити рослину зацвісти можуть два розчини. Для першого вам знадобиться: 1 столова ложка деревної золи та 1 літр води. Розчин повинен настоятися протягом 3 годин. Далі його потрібно ретельно розмішати, щоб позбутися осаду. Таким засобом фіалку варто поливати приблизно 1 раз у 2 тижні. Другий розчин готується з 1 краплі йоду, який потрібно додати у місткість, наповнену 3 літрами води.