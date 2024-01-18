Хотя фиалка относится к неприхотливым комнатным растениям, с ней все равно могут возникать некоторые трудности. В частности, иногда цветок перестает цвести. В чем причина и как исправить ситуацию, знает 24 Канал.
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Почему не цветет фиалка
- Одной из главных причин является недостаточное количество света. Фиалку следует переставить в другое место, если увидите, что листочки начали тянуться вверх. Растение должно получать свет в течение 12 часов.
- Фиалку следует подкармливать каждую неделю. Важно использовать специальные удобрения, подходящие этому растению. Кроме того, следует следить за тем, чтобы не внести слишком много подкормки.
- Фиалку следует регулярно поливать. Воду нужно добавлять под корень, она не должна попадать на листья. Важно отметить, что цветению препятствует жесткая и холодная вода.
- Фиалку нужно постоянно пересаживать. Лучше всего растению подойдет горшок небольшого размера.
Что поможет фиалке расцвести
Заставить растение зацвести могут два раствора. Для первого вам понадобится: 1 столовая ложка древесной золы и 1 литр воды. Раствор должен настояться в течение 3 часов. Далее его нужно тщательно размешать, чтобы избавиться от осадка. Таким средством фиалку следует поливать примерно 1 раз в 2 недели. Второй раствор готовится из 1 капли йода, который нужно добавить в емкость, наполненную 3 литрами воды.