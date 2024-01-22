Американська акторка і співачка Зендея відвідала показ Schiaparelli весна-літо 2024 на Вандомській площі під час Тижня моди в Парижі. Там вона дебютувала з ефектною футуристичною зачіскою, пише 24 Канал.

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Який вигляд мала знаменитість

Зірка "Ейфорії" під час стильного виходу продемонструвала свій новий підстрижений чубчик і прямі прядки. І хоча ця ефектна стрижка, як стверджують стилісти, може бути перукою, вона все одно підтверджує тренд 2024 року на вкрай короткі чубчики.

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Але увагу натовпу привернуло не лише це, а й драматичний повністю чорний ансамбль вбрання. Гольф від Schiaparelli із високим горлом, прихованим корсетом і шовковими вузликовими шипами акторка поєднала з шовковою спідницею зі складками і довгим шлейфом. Образ вона доповнила парою чорних човників з гострим носом та прозорими чорними колготками.

Зендея поєднала речі з однотонним макіяжем прохолодних відтінків: підводкою для губ з 90-х і ледь помітні димчасті тіні.

Хто складав зірковий образ

Створив неперевершений ансамбль зірці американський стиліст Лоуренс "Ло" Роуч. Він найбільш відомий своєю співпрацею із Зендеєю, Селін Діон та Аньєю Тейлор-Джой. Крім того, він отримав визнання в час, коли був головним суддею на конкурсах моди стрімінгового сервісу Мах.

Образи та стильні прийоми Зендеї