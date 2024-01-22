Американська акторка і співачка Зендея відвідала показ Schiaparelli весна-літо 2024 на Вандомській площі під час Тижня моди в Парижі. Там вона дебютувала з ефектною футуристичною зачіскою, пише 24 Канал.
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Який вигляд мала знаменитість
Зірка "Ейфорії" під час стильного виходу продемонструвала свій новий підстрижений чубчик і прямі прядки. І хоча ця ефектна стрижка, як стверджують стилісти, може бути перукою, вона все одно підтверджує тренд 2024 року на вкрай короткі чубчики.
Але увагу натовпу привернуло не лише це, а й драматичний повністю чорний ансамбль вбрання. Гольф від Schiaparelli із високим горлом, прихованим корсетом і шовковими вузликовими шипами акторка поєднала з шовковою спідницею зі складками і довгим шлейфом. Образ вона доповнила парою чорних човників з гострим носом та прозорими чорними колготками.
Зендея поєднала речі з однотонним макіяжем прохолодних відтінків: підводкою для губ з 90-х і ледь помітні димчасті тіні.
Хто складав зірковий образ
Створив неперевершений ансамбль зірці американський стиліст Лоуренс "Ло" Роуч. Він найбільш відомий своєю співпрацею із Зендеєю, Селін Діон та Аньєю Тейлор-Джой. Крім того, він отримав визнання в час, коли був головним суддею на конкурсах моди стрімінгового сервісу Мах.
Образи та стильні прийоми Зендеї
- Раніше Зендея повторила культовий образ принцеси Діани у чорній сукні "помсти". Акторка одягнула довгу чорну сукню "русалку" з оксамиту від бренду Richard Quinn. Вбрання оздоблене глибоким декольте, відкритими плечима та шлейфом "риб’ячий хвіст".
- Вона також була серед зірок, які приміряли на собі зачіску трендового А-силуету.