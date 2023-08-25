24 Канал вирішив пригадати, як зародилося їхнє кохання. Відомо, що знаменитості познайомилися під час роботи над "Людиною-павуком: Повернення додому" у 2016 році, і невдовзі пішли чутки про їхні романтичні стосунки. Проте прямого підтвердження їхніх взаємин не було до липня 2021 року, коли їх помітили разом у машині Голланда у Лос-Анджелесі.

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Як зародився роман між Зендеєю та Голландом

Голланд був першим, хто опублікував фотографію Зендаї з підписом "Літна неділя". Це сталося в липні 2016 року, вони разом проводили час біля басейну.

Згодом екранна хімія Голланда та Зендеї легко перенеслася на червону доріжку Comic-Con у Сан-Дієго, а фанати поширювали у соцмережах романтичні світлини улюблених акторів.

У травні 2017 року вони разом почали відвідувати заходи, тримаючись за руку, як це помітно на фото з церемонії вручення нагород MTV Movie and TV Awards.

Том Голланд та Зендея / Getty Images

Протягом місяця їх часто фотографували разом під час промо "Людини-павука", і їхні обійми не були схожі на просту дружбу між колегами.

У липні видання People написало, що Зендея та Голланд зустрічаються. "Вони були дуже обережні, щоб зберегти це в таємниці й поза полем зору громадськості, але вони їздили один з одним у відпустку і намагалися проводити якнайбільше часу разом", – доповнило воно.

Другий інсайдер прокоментував: "Вони обоє дуже амбітні й кидають один одному виклик, але що найважливіше, вони змушують один одного сміятися. Здається, вони мають дуже схоже почуття гумору, і вони люблять разом пожартувати. Вони чудово жартують один з одним".

Втім, у 2017 році Голланд не хотів афішувати романтичні стосунки та зазначив пресі, що він з Зендеєю просто друзі, і пізніше доповнив: "Вона приголомшлива і чудова". Наступного місяця того ж року Зендая теж спростувала чутки, зазначивши, що Голланд – один з її найкращих друзів.

Але через декілька місяців Зендея познайомила Голланда зі своїми батьками, які проживають у Нью-Йорку. Через рік вони відвідали разом церемонію премії Оскар, їздили чимало разів відпочивати удвох і щоразу спростовували чутки про свій роман пресі.

У 2021 році їх зловило папараці за поцілунком у машині Голланда. Того ж дня їх разом бачили в районі Silver Lake, коли вони залишали будинок матері Зендеї.

Згодом Том Голланд в інтерв'ю з GQ розповідає про відносини та важливість конфіденційності. "Одним із недоліків нашої слави є те, що конфіденційність більше не перебуває під нашим контролем, і момент, який, на вашу думку, відбувається між двома людьми, які дуже люблять один одного, тепер є моментом, який розділяється з усім світом", – сказав він. Водночас Зендая розповіла виданню подібне: "Коли ви дійсно любите когось і піклуєтеся про когось, деякі моменти чи речі ви хотіли б, щоб вони були вашими".

У січні 2022 року Голланд познайомив Зендею зі своїми батьками, в дому яких вони залишилися на вихідні.

На початку вересня 2022 року Зендая відсвяткувала своє 26-річчя на Манхеттені разом із Голландом в італійському ресторані. Через місяць їх побачили разом у Луврі, тримаючись за руки.

У березні 2023 року папараці помітили в Зендеї кільце з ініціалом Г (Голланд – 24 Канал), водночас Том на задній кишені штанів мав нашиту літеру З (Зендея – 24 Канал). У червні 2023 року Голланд зазначив Buzzfeed, що радий, що у нього є дівчина. "Я щасливий і закоханий", – сказав він. Коли його спитали ім'я, він відповів: "Легко. Це Зендая"

Того ж місяця Голланд з'явився у статті на обкладинці журналу The Hollywood Reporter і розповів в інтерв'ю, чому пара зберігає своє життя в таємниці. "Наші відносини – це те, що ми неймовірно захищаємо і хочемо зберегти їх якомога більш священними. Ми не думаємо, що ми комусь завдячуємо, це наша справа, і вона не має нічого спільного з нашою кар'єрою", – сказав він.

"Мені пощастило, що в моєму житті є така людина, як Зендая. Цікаво мати романтичні стосунки з кимось, хто перебуває в одному човні з тобою. Це на вагу золота", – підсумував він.