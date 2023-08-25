24 Канал решил вспомнить, как зародилась их любовь. Известно, что знаменитости познакомились во время работы над "Человеком-пауком: Возвращение домой" в 2016 году, и вскоре последовали слухи об их романтических отношениях. Однако прямого подтверждения их взаимоотношений не было до июля 2021, когда их заметили вместе в машине Голланда в Лос-Анджелесе.

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Как зародился роман между Зендеей и Голландом

Голланд был первым, кто опубликовал фотографию Зендае с подписью "Летнее воскресенье". Это произошло в июле 2016 года, они вместе проводили время у бассейна.

Впоследствии экранная химия Голланда и Зендеи легко перенеслась на красную дорожку Comic-Con в Сан-Диего, а фанаты распространяли в соцсетях романтические фотографии любимых актеров.

В мае 2017 года они вместе начали посещать мероприятия, держась за руку, как это видно на фото с церемонии вручения наград MTV Movie and TV Awards.

Том Голланд и Зендея / Getty Images

В течение месяца их часто фотографировали вместе во время промо "Человека-паука", и их объятия не походили на простую дружбу между коллегами.

В июле издание People написало, что Зендея и Голланд встречаются. "Они были очень осторожны, чтобы сохранить это в тайне и вне поля зрения общественности, но они ездили друг с другом в отпуск и пытались проводить как можно больше времени вместе", – дополнило оно.

Второй инсайдер прокомментировал: "Они оба очень амбициозны и бросают друг другу вызов, но что самое важное, они заставляют друг друга смеяться. Кажется, они испытывают очень похожее чувство юмора, и они любят вместе пошутить. Они прекрасно шутят друг с другом".

Впрочем, в 2017 году Голланд не хотел афишировать романтические отношения и отметил прессе, что он с Зендеей просто друзья, и позже дополнил: "Она потрясающая и великолепная". В следующем месяце того же года Зендая тоже опровергла слухи, отметив, что Голланд – один из ее лучших друзей.

Но через несколько месяцев Зендея познакомила Голланда со своими родителями, проживающими в Нью-Йорке. Через год они посетили вместе церемонию премии Оскар, ездили много раз отдыхать вдвоем и каждый раз опровергали слухи о своем романе печати.

В 2021 году их поймало папарацци по поцелую в машине Голланда. В тот же день их видели в районе Silver Lake, когда они покидали дом матери Зендеи.

Впоследствии Том Голланд в интервью с GQ рассказывает об отношениях и важности конфиденциальности. "Одним из недостатков нашей славы является то, что конфиденциальность больше не находится под нашим контролем, и момент, который, по вашему мнению, происходит между двумя людьми, очень любящими друг друга, теперь является моментом, который разделяется со всем миром", – сказал он. В то же время Зендая рассказала изданию подобное: "Если вы действительно любите кого-то и заботитесь о ком-то, некоторые моменты или вещи вы хотели бы, чтобы они были вашими".

В январе 2022 Голланд познакомил Зендею со своими родителями, в доме которых они остались на выходные.

В начале сентября 2022 года Зендая отметила свое 26-летие на Манхэттене вместе с Голландом в итальянском ресторане. Через месяц их увидели вместе в Лувре, держась за руки.

В марте 2023 года папарацци заметили в Зендее кольцо с инициалом Г (Голланд – 24 Канал), в то же время Том на заднем кармане штанов имел нашу букву С (Зендея – 24 Канал). В июне 2023 года Голланд отметил Buzzfeed что рад, что у него есть девушка. " Я счастлив и влюблен ", – сказал он. Когда его спросили имя, он ответил: "Легко. Это Зендая"

В тот же месяц Голланд появился в статье на обложке журнала The Hollywood Reporter и рассказал в интервью, почему пара сохраняет свою жизнь в тайне. "Наши отношения – это то, что мы невероятно защищаем и хотим сохранить их как можно более священными. Мы не думаем, что мы кому-то обязаны, это наше дело, и оно не имеет ничего общего с нашей карьерой", – сказал он.

"Мне повезло, что в моей жизни есть такой человек, как Зендая. Интересно иметь романтические отношения с кем-то, кто находится в одной лодке с тобой. Это на вес золота", – подытожил он.