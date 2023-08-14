З того часу Кідман і Урбан розповідали про своє визначне кохання. У 2016 році Урбан сказав CBS News, що зустріч з актрисою та одруження не змінили його життя: "Це був його початок".

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Від їхньої випадкової зустрічі до появи на червоній доріжці – нижче читайте багато цікавого про стосунки Ніколь Кідман та Кіта Урбана.

Історія кохання Ніколь Кідман і Кіта Урбана

Перше знайомство

Ніколь Кідман та Кіт Урбан вперше зустрілися на гала-вечорі G'Day USA у Лос-Анджелесі 15 січня 2005 року. Дві зірки обмінялися номерами телефонів, але Урбан не дзвонив Кідман чотири місяці.

"Я була така закохана в нього, а він не цікавився мною. Це правда!", – сказала Кідман сказала ведучій Еллен ДеДженерес у 2017 році. – Він не дзвонив мені чотири місяці". Вже у червні 2005 року Ніколь зрозуміла, що Кіт – той самий. Після спільного проживання пари у Нью-Йорку, Кідман сказала: "Це чоловік, за якого я сподіваюся вийти заміж".



Кіт Урбан та Ніколь Кідман / People

Одруження

Кідман та Урбан одружилися при свічках у маєтку Святого Патрика у прибережному передмісті Менлі в Сіднеї. Діти Кідман від першого шлюбу з Томом Крузом – Ізабелла Джейн та Коннор Ентоні – також були частиною великого дня пари.

Весілля було схоже на казку. В той час People говорив, що весілля було "романтичним поєднанням фантазії в стилі Попелюшки, католицьких традицій та австралійських веселощів". Кідман йшла проходом разом зі своїм батьком Ентоні, поки органіст грав "Весільний хор" Вагнера. На весіллі Урбан виконав серенаду для коханої – свою пісню Making Memories of Us.

Провівши шлюбну ніч у Сіднеї, молодята вирушили у весільну подорож до Французької Полінезії.



Кіт Урбан та Ніколь Кідман в день весілля / People

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Перші труднощі

Через чотири місяці після весілля, 9 жовтня 2006 року, Ніколь Кідман влаштувала інтервенцію для свого чоловіка, який боровся зі зловживанням алкоголем через занепокоєння про його добробут. Потім співак потрапив до реабілітаційного центру для лікування алкогольної залежності, а пізніше він сказав Rolling Stone у 2014 році, що він був "дуже щасливий", що його дружина пішла на рішучий крок, щоб допомогти йому.

Поки Урбан перебував у реабілітаційному центрі, його альбом Love, Pain & the Whole Crazy Thing був випущений відповідно до графіка, і його назвали вокалістом року на церемонії вручення нагород Country Music Association Awards у Нешвілі.

Урбана виписали із реабілітаційного центру після трьох місяців лікування. Пізніше їх бачили разом на закритій вечірці CAA Golden Globes у Лос-Анджелесі.



Кіт Урбан та Ніколь Кідман / People

Перша дитина

У січні 2008 року Кідман та Урбан підтвердили, що чекають на дитину. "Пара в захваті", – поділився представник Ніколь.

Про це стало відомо невдовзі після того, як Урбан поділився, що має чудові стосунки зі старшими дітьми його дружини, Ізабеллою і Коннором. "Вони фантастичні. Я тільки вчора розмовляв з Ізабеллою та Коннором. Діти приїжджали до Австралії кілька разів. Це здорово. Ми всі дуже, дуже добре ладнаємо".

У 2010 році у пари народилася друга дитина – донька Фейт Маргарет. Відомо, що Фейт народилася за допомогою сурогатної матері.

Наша сім'я дійсно благословенна і дуже вдячна за те, що отримала в подарунок малечу Фейт Маргарет. Жодні слова не можуть адекватно передати неймовірну подяку, яку ми відчуваємо до всіх, хто так підтримував нас протягом усього цього процесу,

– йдеться у заяві Кідман та Урбана.



Кіт Урбан та Ніколь Кідман / People

Підтримка насамперед

У вересні 2014 року раптово помер батько Кідман, Ентоні. Урбан всіляко підтримував дружину, і на похороні виконав Amazing Grace.

У 2017 році Кідман знялася в серіалі HBO "Велика маленька брехня" у ролі Селести Райт, яка таємно боролася із жахливим домашнім насильством. За цю роль Кідман отримала Еммі, але ця робота мала на неї великий емоційний вплив, як вона сказала Entertainment Tonight.

"На щастя, у мене є артистичний партнер, – сказала вона про свого чоловіка. – Я повернувся додому в люблячі руки та мені стане легше".



Кіт Урбан та Ніколь Кідман / People

Секрети щасливого шлюбу

Під час панельної дискусії South by Southwest в Остіні, Техас, Урбан поділився деякими думками про свій шлюб. По-перше, він подякував Кідман за те, що вона допомогла йому протверезіти. "Я просто п'яний, – сказав він. Я жив дуже маленьким життям. Моє життя ставало все менше і менше. Мені пощастило, що я зустрів дуже люблячу дружину. Це звільнило мене". Він також зізнався, що до того, як він зустрів Кідман і одружився з нею, у нього не було хороших відносин.

У 2019 році Кідман поділилася двома речами, які її підтримують. "Мені подобається йти своїм творчим шляхом, а інша моя пристрасть – це моя сім'я. Це, напевно, все, що мені потрібне в житті", – сказала вона.

Актриса також поділилася однією порадою, яка добре спрацювала у її шлюбі. "Найбільш чудове, що наш сімейний священник сказав нам на самому початку нашого шлюбу, було: "Завжди цілуйтеся при вітанні й цілуйтеся на прощання", – пояснила вона. – Це просто тримає вас на зв'язку".

В інтерв'ю 2022 року Кідман не соромилася обговорювати свій роман. "Я зустріла його пізно, але це було найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною", – сказала вона Гейл Кінг.



Кіт Урбан та Ніколь Кідман / People