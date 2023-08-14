У червні 2023-го з'явилася інформація, що Бенжамен зрадив Наталі з 25-річною екоактивісткою. Це стало неабияким шоком для жінки і зараз, за інформацією деяких ЗМІ, вона вагається: пробачити Мільп'є чи забути його.

Дивіться також Таємний роман, весілля і двоє дітей: як познайомилися Міла Куніс та Ештон Кутчер

Як познайомилися Наталі та Бенжамен

У 2009 році Наталі Портман підписала контракт на головну роль у фільмі "Чорний лебідь". Це могло бути справжнім випробуванням для акторки, адже від початку їй доводилося більшість часу проводити у танцювальній залі.

Утім, важке навчання хореографії прикрашав цікавий та талановитий хореограф Бенжамен Мільп'є, якого спеціально найняли для занять з Портман. Жінка зізналася, що почала в нього закохуватися одразу після першої зустрічі.

Мій чоловік вчив мене танцювати. Це було захоплююче та весело. Я неначе потрапила у країну мрій. Тоді мені здавалося, що це та людина,

– ділилася в одному зі своїх інтерв'ю акторка.

Пара довгий час приховувала як свої стосунки, так і не квапилася оголосити про вагітність Наталі. Лише у грудні 2010 року наближені до пари люди підтвердили їхні заручини. Бенжамен замовив особливу обручку для коханої і ретельно слідкував за усіма деталями її виготовлення.

Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є на червоній доріжці / Getty Images

Наприкінці лютого 2011 року вагітна Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є уперше разом дебютували на червоній доріжці. Тоді Портман отримувала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Чорний лебідь".

Дякую моєму коханню – Бенжамену Мільп'є , який поставив хореографію фільму і зараз дав мені мою найважливішу роль у моєму житті,

– сказала Наталі, натякаючи на свою вагітність.

У червні того ж року Наталі Портман народила сина-первістка, а за декілька місяців пара відгуляла весілля у колі знайомих та відомих осіб. Зокрема пишуть, що на церемонії були присутні Іванка Трамп та Маколей Калкін.

Якими були стосунки Наталі та Бенжамена

Подружжя підтримувало одне одного у професійному плані. Коли Бенжамену запропонували очолити балет Паризької опери, вони з Наталі переїхали до Франції, хоча акторці дуже подобалося жити в Лос-Анджелесі.

Коли Бен запитав мене, чи хочу я поїхати в Париж, я злякалася. Кожен мріє жити в Парижі,

– казала Портман.

Два роки чоловік розвивав французький балет і намагався "зробити його цікавішим". Та у 2016-му подружжя повернулись до США. Тоді ж Наталі та Бен повідомили, що чекають на другу дитину. Пара намагалася нівелювати між родиною та щільними робочими графіками.

Для стосунків корисно, коли чоловік та жінка працюють у різних сферах. Ви автоматично вчитеся один в одного і позитивно наповнюєте,

– коментував Мільп'є.

Ну а романтичні побачення пара влаштовувала під час спільних виходів на різних публічних заходах. І нехай, що вони були під сотнями прискіпливих поглядів оточуючих.

Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є на спільному заході / Getty Images

У лютому 2017 року Наталі народила донечку. Разом з чоловіком вони продовжували працювати у своїх сферах і навіть знову мали спільні проєкти. Портман зізнавалася, що дуже рада працювати у тандемі з коханим, адже не часто може побачити його "у справі". У перервах між роботою Наталі та Бен примудрялися влаштовувати собі романтичні подорожі і, здавалося, були найщасливішими.

Коли сталася криза

4 серпня 2022 року на сторінці Наталі у Інстаграмі з'явився чорно-білий знімок, на якому вона крокує за руку з Бенжаменом Мільп'є.

"Сьогодні 10 років і все стає лише краще", – висловилася про річницю шлюбу зірка.

Але вже у червні 2023-го ЗМІ замайоріли заголовками про зраду Бенжамена Мільп'є! Мовилося про короткочасний роман з 25-річною екоактивісткою. Чоловік начебто це підтвердив.

Він усвідомив, що зробив величезну помилку і робить все, аби Наталі його пробачила і зберегла сім'ю,

– розповіли наближені до пари особи.

Наталі, яка звикла не афішувати свої сімейні справи, публічно не коментувала ні чутки, ні розлучення. Утім, напередодні їхньої річниці з Беном її помітили без каблучки на Тижні моди в Парижі та саміті Angel City Equity Summit у Сіднеї.

Інсайдери зазначали ЗМІ, що жінка спустошена через зраду коханого і наразі вагається як чинити далі. Чи насправді Бенжамен Мільп'є був тією самою людиною для Наталі Портман?

Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є / Getty Images

Хто такий Бенжамен Мільп'є

Бенжамен Мільп'є – артист балету, хореограф, засновник власної студії. Він керував балетом у Паризькій опері. Найбільшу популярність здобув завдяки спільній роботі з Наталі Портман над фільмом "Чорний лебідь". Бенжамена запросили як хореографа-постановника.

До знайомства з Портман Мільпьє мав серйозний роман із суперзіркою Американського театру балету Ізабеллою Бойлстон. Вони жили разом до того, як хореограф одружився на акторці. Згодом Бенжамен Мільп'є заснував свою компанію, яка спеціалізувалася на зйомках фільмів. В команді чоловік став режисером короткометражок.

Має декілька видатних нагород від Міністерства культури Франції, зокрема орден Шевальє та премію Лозанни як молодий танцюрист у 1994 році.