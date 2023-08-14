В июне 2023-го появилась информация, что Бенжамен предал Натали с 25-летней экоактивисткой. Это стало шоком для женщины и сейчас, по информации некоторых СМИ, она колеблется: простить Мильпье или забыть его.

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Как познакомились Натали и Бенжамен

В 2009 году Натали Портман подписала контракт на главную роль в фильме "Черный лебедь". Это могло быть настоящим испытанием для актрисы, ведь с самого начала ей приходилось большую часть времени проводить в танцевальном зале.

Впрочем, тяжелое обучение хореографии украшал интересный и талантливый хореограф Бенжамен Мильпье, специально нанятый для занятий с Портман. Женщина призналась, что начала влюбляться в него сразу после первой встречи.

Мой муж учил меня танцевать. Это было увлекательно и весело. Я словно попала в страну грез. Тогда мне казалось, что это тот человек,

– делилась в одном из своих интервью актриса.

Пара долгое время скрывала как свои отношения, так и не торопилась объявить о беременности Натали. Только в декабре 2010 года приближенные к ним люди подтвердили их помолвку. Бенжамен заказал особое обручальное кольцо для любимой и тщательно следил за всеми деталями его изготовления.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье на красной дорожке / Getty Images

В конце февраля 2011 беременная Натали Портман и Бенжамен Мильпье впервые вместе дебютировали на красной дорожке. Тогда Портман получала награду за лучшую женскую роль в фильме "Черный лебедь".

Спасибо моей любви – Бенжамену Мильпье, который поставил хореографию фильма и сейчас дал мне мою важнейшую роль в моей жизни,

– сказала Натали, намекая на свою беременность.

В июне того же года Натали Портман родила сына-первенца, а через несколько месяцев пара сыграла свадьбу в кругу знакомых и известных людей. В частности, пишут, что на церемонии присутствовали Иванка Трамп и Маколей Калкин.

Какими были отношения Натали и Бенжамена

Супруги поддерживали друг друга в профессиональном плане. Когда Бенжамену предложили возглавить балет Парижской оперы, они с Натали переехали во Францию, хотя актрисе очень нравилось жить в Лос-Анджелесе.

Когда Бен спросил меня, хочу ли я поехать в Париж, я испугалась. Каждый мечтает жить в Париже,

– сказала Портман.

Два года мужчина развивал французский балет и пытался "сделать его более интересным". Но в 2016-м супруги вернулись в США. Тогда же Натали и Бен сообщили, что ждут второго ребенка. Пара пыталась нивелировать между семьей и плотными рабочими графиками.

Для отношений полезно, когда мужчина и женщина работают в разных сферах. Вы автоматически учитесь друг у друга и положительно наполняете,

– комментировал Мильпье.

Ну а романтические свидания пара устраивала во время совместных выходов на разных публичных мероприятиях. И пусть они были под сотнями придирчивых взглядов окружающих.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье на совместном мероприятии / Getty Images

В феврале 2017 года Натали родила дочь. Вместе с мужем они продолжали работать в своих сферах и даже снова имели общие проекты. Портман признавалась, что очень рада работать в тандеме с любимым, ведь не часто может увидеть его "в деле". В перерывах между работой Натали и Бен умудрялись устраивать романтические путешествия и, казалось, были самыми счастливыми.

Когда произошел кризис

4 августа 2022 года на странице Натали в Инстаграмме появился черно-белый снимок, на котором она идет за руку с Бенжаменом Мильпье.

"Сегодня 10 лет и все становится только лучше", – высказалась о годовщине брака звезда.

Но уже в июне 2023-го СМИ взорвались заголовками об измене Бенжамена Мильпье! Речь шла о кратковременном романе с 25-летней экоактивисткой. Мужчина якобы это подтвердил.

Он осознал, что совершил огромную ошибку и делает все, чтобы Натали его простила и сохранила семью,

– рассказали приближенные к паре лица.

Натали, привыкшая не афишировать свои семейные дела, публично не комментировала ни слухи, ни развод. Впрочем, в канун их годовщины с Беном ее заметили без кольца на Неделе моды в Париже и саммите Angel City Equity Summit в Сиднее.

Инсайдеры отмечали СМИ, что женщина опустошена из-за предательства любимого и сейчас колеблется как поступать дальше. Действительно ли Бенжамен Мильпье был тем самым человеком для Натали Портман?

Натали Портман и Бенжамен Мильпье / Getty Images

Кто такой Бенжамен Мильпье

Бенжамен Мильпье – артист балета, хореограф, основатель собственной студии. Он руководил балетом в Парижской опере. Наибольшую популярность приобрел благодаря совместной работе с Натали Портман над фильмом "Черный лебедь". Бенжамена пригласили в качестве хореографа-постановщика.

До знакомства с Портман у Мильпье был серьезный роман с суперзвездой Американского театра балета Изабеллой Бойлстон. Они жили вместе до того, как хореограф женился на актрисе. Впоследствии Бенжамен Мильпье основал свою компанию, специализировавшуюся на съемках фильмов. В команде мужчина стал режиссером короткометражек.

Имеет несколько выдающихся наград от Министерства культуры Франции, в частности, орден Шевалье и премию Лозанны как молодой танцор в 1994 году.