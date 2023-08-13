Романи із знаменитостями та майже десятирічний шлях до спільного щастя – що відомо про одну з найзакритіших пар? Розказуємо історію кохання Міли та Ештона.

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"Шоу 70-х"

Як і більшість голлівудських пар Мілу Куніс та Ештона Кутчер познайомила робота. У далекому 1998 році вони разом знімалися у серіалі "Шоу 70-х" про життя підлітків. За сюжетом їхні герої мали стосунки, але поза камерою Міла та Ештон були не більше, ніж просто партнери.

"Шоу 70-х" / Ларрі Вотсон

Найбільше акторці запам'ятався їхній перший поцілунок. Звісно, він був спланований за сценарієм. Але Міла ніяковіла як ніколи.

Я тоді так нервувалася і мені було дуже незручно,

– зізнавалася вона.

Міла Куніс та Маколей Калкін / Getty Images

Можна було припустити якісь почуття, але молода закоханість тоді обірвалася! Куніс мала певний час стосунки з актором фільму "Сам удома" Маколеєм Калкіним, а Кутчер одружився на Демі Мур. До слова, їхній шлюб протривав до 2011 року.

Я завжди цінуватиму час, проведений з Демі. Шлюб – одна з найскладніших речей у світі. І, на жаль, він може зазнати краху,

– так резюмував свої стосунки Ештон.

Ештон Кутчер та Демі Мур / Getty Images

Неочікувана зустріч

Стосунки Міли та Маколея теж не тривали довго. Приблизно у той самий час і ця пара розійшлася. Натомість життя подарувало Куніс та Кутчеру нову зустріч. Вони побачилися на вечірці "Золотого глобуса". Слово за слово і самотні люди вирішили спілкуватися більше.

Та їхня "дружба" швидко переросла у стосунки. Вже у квітні 2012 вони жили разом, але ретельно приховували свій роман. Лише наступного року публічно підтвердили стосунки.

Міла Куніс та Ештон Кутчер на побаченні під час баскетбольної гри / Getty Images

Ще за рік Ештон заручився з Мілою і у липні 2015 році вони відсвяткували приватне весілля. Щоб зробити його таким, парі знадобилися "зусилля ніндзя" – саме так актор коментував одруження на шоу Еллен ДеДженерес.

Велика родина

У жовтні 2014 року у Міли та Ештона народилася донька Ізабель, а у листопаді 2016 – син Димитрій. У березні 2023 року Куніс та Кутчер потрапили в заголовки світових таблоїдів через свою заяву про те, що не збираються залишати дітям спадок.

Зрештою, ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі,

– сказав Ештон своєму другові Дексу Шепарду під час виступу в подкасті.

Зараз родина мешкає на еко-фермі поблизу Беверлі-Гіллз. Їхній будинок можна вважати ще однією дитиною зіркової пари, адже створювали його за спеціальним проєктом.

Ештон та Міла разом із дітьми / Shutterstock

Також Міла Куніс та Ештон Кутчер займаються благодійністю і від початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Зазначимо, що Міла має українське коріння – вона народилася у Чернівцях.

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