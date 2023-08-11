Серед відомих людей, які попри осуд та критику суспільства змогли побудувати міцні сім'ї, є Катерина Репяхова та Віктор Павлік Річард Гір і Алехандра Сільва та інші. Їхні історії розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем – 20 років

Вперше про роман голлівудської зірки Джейсона Стейтема та супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі стало відомо у 2010 році. Тоді закохані часто потрапляли в об'єктиви папараці. Оскільки приховати стосунки не вдалося, то Джейсон та Розі припинили ховатися від публіки.

У 2016 році в ЗМІ з'явилася інформація, що вони заручилися, а вже наступного року в пари народився син Джек Оскар Стейтем. 2 лютого 2022 року модель подарувала коханому ще й доньку Ізабеллу.



Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / Фото з інстаграму моделі

Камалія і Мохаммад Захур – 22 роки

На одній з закритих вечірок українська співачка Камалія познайомилася з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За тиждень вони почали жити разом, а у 2003 році зіграли весілля.

У вересні 2013 року артистка народила коханому двійню – доньок Арабеллу та Мірабеллу. Здавалося, що це одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, однак у квітні 2023 року виконавиця оголосила про розлучення. Однак наразі невідомо, на якому етапі перебувають ці стосунки, оскільки зіркова пара продовжує публікувати в мережі спільні фото, проводить разом багато часу. За словами Камалії, у цей складний період подружнього життя вони з Мохаммадом продовжують підтримувати одне одного.



Камалія і Мохаммад Захур / Фото з інстаграму співачки​

Алек та Гіларія Болдвіни – 26 років

Закохані одружилися через рік після знайомства – 30 червня 2012 року. У вересні минулого року подружжя увосьме стало батьками. Разом вони виховують 9-річну Кармен, 8-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, 2-річного Едуардо, 1-річну Люсію, яку народила сурогатна матір, та 11-місячну Іларію.



Алек та Гіларія Болдвіни / Фото з інстаграму Гіларії

Віктор Павлік та Катерина Репяхова – 28 років

Знайомство Віктора Павліка з його теперішньою коханою відбулося в готелі в Миколаєві, де артист та його команда зупинилися після концерту 4 листопада 2015 року. У тому самому місці жила й Катерина, як з'ясувалося, номери майбутнього подружжя були поряд. Репяхова була фанаткою Павліка, з дитинства ходила на його концерти. І навіть не здогадувалася, що доля готує для неї.

Та зустріч перевернула життя обох. Віктор, бувши в шлюбі з Ларисою Созаєвою, закрутив роман з Катериною, яка була його концертною директоркою, і згодом розлучився. А у грудні 2019 року освідчився молодій коханій. Наречені планували пишне весілля, яке довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Натомість вони у травні 2020 року зареєстрували стосунки в РАЦСі.

Закоханих не бентежить різниця у віці. Ба більше, вони часто жартують на цю тему, оскільки Павлік навіть старший за свою тещу. Але це не завадило Катерині та Віктору побудувати міцну сім'ю. У червні 2021 року в подружжя народився син, якого назвали Михайлом.



Віктор Павлік та Катерина Репяхова / Фото з інстаграму блогерки

Річард Гір та Алехандра Сільва – 34 роки

73-річний Річард Гір вже п'ять років живе у щасливому шлюбі з молодою обраницею – письменницею Алехандрою Сільвою. Тривалий час вони приховували свої стосунки, адже подейкують, що роман закрутився ще у 2014 році.

У 2018 році закохані організували закриту весільну церемонію в власному будинку у Нью-Йорку, куди запросили лише найближчих родичів і друзів. Зараз пара виховує двох синів.



Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото з інстаграму зіркової дружини

Патрік Стюарт і Санні Озелл – 39 років

Доленосна зустріч зірки фрашизи "Люди Ікс" та його майбутньої дружини відбулася у 2008 році. Вже через 5 років закохані зіграли весілля. Вони рідко розповідають про особисте життя, однак в одному з інтерв'ю Санні зазначала, що різниця у віці зовсім не бентежить.



Патрік Стюарт і Санні Озелл / Фото з інстаграму актора