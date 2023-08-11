Среди известных людей, которые, несмотря на осуждение и критику общества, смогли построить крепкие семьи, есть Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Ричард Гир и Алехандра Сильва и другие. Их истории рассказываем дальше на сайте 24 Канала.

Интересно Итого более 15 лет: 5 самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе

Рози Гантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем – 20 лет

Впервые о романе голливудской звезды Джейсона Стейтема и супермодели Рози Гантингтон-Вайтли стало известно в 2010 году. Тогда влюбленные часто попадали в объективы папарацци. Поскольку скрыть отношения не удалось, то Джейсон и Рози перестали скрываться от публики.

В 2016 году в СМИ появилась информация, что они обручились, а уже в следующем году у пары родился сын Джек Оскар Стейтем. 2 февраля 2022 года модель подарила любимому еще и дочь Изабеллу.



Рози Гантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / Фото с инстаграмма модели

Камалия и Мохаммад Захур – 22 года

На одной из закрытых вечеринок украинская певица Камалия познакомилась с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Через неделю они начали жить вместе, а в 2003 году сыграли свадьбу.

В сентябре 2013 года артистка родила любимому двойню – дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Казалось, это одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, однако в апреле 2023 года исполнительница объявила о разводе. Однако неизвестно, на каком этапе находятся эти отношения, поскольку звездная пара продолжает публиковать в сети совместные фото, проводит вместе много времени. По словам Камалии, в этот сложный период супружеской жизни они с Мохаммадом продолжают поддерживать друг друга.



Камалия и Мохаммад Захур / Фото из инстаграмма певицы

Алек и Хилария Болдвины – 26 лет

Влюбленные поженились через год после знакомства – 30 июня 2012 года. В сентябре прошлого года супруги в восьмой раз стали родителями. Вместе они воспитывают 9-летнюю Кармен, 8-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, 2-летнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию, которую родила сурогатная мать, и 11-месячную Илларию.



Алек и Хилария Болдвины / Фото из инстаграмма Хиларии

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова – 28 лет

Знакомство Виктора Павлика с его любимой состоялось в гостинице в Николаеве, где артист и его команда остановились после концерта 4 ноября 2015 года. В том же месте жила и Екатерина, как выяснилось, номера будущих супругов были рядом. Репяхова была фанаткой Павлика, с детства ходила на его концерты. И даже не догадывалась, что судьба готовит для нее.

Та встреча перевернула жизнь обоих. Виктор, будучи в браке с Ларисой Созаевой, закрутил роман с Екатериной, которая была его концертным директором, и впоследствии расстался. А в декабре 2019 года сделал предложение молодой любимой. Они планировали пышную свадьбу, которую пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В мае 2020 года влюбленные зарегистрировали отношения в ЗАГСе.

Супругов не смущает разница в возрасте. Более того, они часто шутят на эту тему, поскольку Павлик даже старше своей тещи. Но это не помешало Екатерине и Виктору построить крепкую семью. В июне 2021 года у супругов родился сын, которого назвали Михаилом.



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграмма блоггерки

Ричард Гир и Алехандра Сильва – 34 года

73-летний Ричард Гир уже пять лет живет в счастливом браке с молодой избранницей – писательницей Алехандрой Сильвой. Долгое время они скрывали свои отношения, ведь говорят, что роман закрутился еще в 2014 году.

В 2018 году влюбленные организовали закрытую свадебную церемонию в собственном доме в Нью-Йорке, куда пригласили только ближайших родственников и друзей. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.



Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото из инстаграмма звездной жены

Патрик Стюарт и Санни Озелл – 39 лет

Судьбоносная встреча звезды фрашизы "Люди Икс" и его будущей жены состоялась в 2008 году. Уже через 5 лет влюбленные сыграли свадьбу. Они редко рассказывают о личной жизни, однако в одном из интервью Санни отмечала, что разница в возрасте совсем не смущает.



Патрик Стюарт и Санни Озелл / Фото с инстаграмма актера