Американский актриса и певица Зендея посетила показ Schiaparelli весна-лето 2024 на Вандомской площади во время Недели моды в Париже. Там она дебютировала с эффектной футуристической прической, пишет 24 Канал.
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Как выглядела знаменитость
Звезда "Эйфории" во время стильного выхода продемонстрировала свою новую подстриженную челку и прямые прядки. И хотя эта эффектная стрижка, как утверждают стилисты, может быть париком, она все равно подтверждает тренд 2024 года на крайне короткие челки.
Но внимание толпы привлекло не только это, а и драматический полностью черный ансамбль наряда. Гольф от Schiaparelli с высоким горлом, скрытым корсетом и шелковыми узелковыми шипами актриса соединила с шелковой юбкой со складками и длинным шлейфом. Образ она дополнила парой черных туфлей-лодочек с острым носом и прозрачными черными колготками.
Зендея соединила вещи с однотонным макияжем прохладных оттенков: подводкой для губ из 90-х и едва заметными дымчатыми тенями.
Кто составлял звездный образ
Создал непревзойденный инсамбль звезде американский стилист Лоуренс "Ло" Роуч. Он наиболее известен своим сотрудничеством с Зендеей, Селин Дион и Аньей Тейлор-Джой. Кроме того, он получил признание в то время, когда был главным судьей на конкурсах моды стримингового сервиса Мах.
Образы и стильные приёмы Зендеи
- Раньше Зендея повторила культовый образ принцессы Дианы в черном платье "мести". Актриса надела длинное черное платье "русалку" из бархата от бренда Richard Quinn. Наряд украшен глубоким декольте, открытыми плечами и шлейфом "рыбий хвост".
- Она также была среди звезд, которые примеряли на себе прическу трендового А-силуэта.