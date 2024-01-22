Американский актриса и певица Зендея посетила показ Schiaparelli весна-лето 2024 на Вандомской площади во время Недели моды в Париже. Там она дебютировала с эффектной футуристической прической, пишет 24 Канал.

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Как выглядела знаменитость

Звезда "Эйфории" во время стильного выхода продемонстрировала свою новую подстриженную челку и прямые прядки. И хотя эта эффектная стрижка, как утверждают стилисты, может быть париком, она все равно подтверждает тренд 2024 года на крайне короткие челки.

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Но внимание толпы привлекло не только это, а и драматический полностью черный ансамбль наряда. Гольф от Schiaparelli с высоким горлом, скрытым корсетом и шелковыми узелковыми шипами актриса соединила с шелковой юбкой со складками и длинным шлейфом. Образ она дополнила парой черных туфлей-лодочек с острым носом и прозрачными черными колготками.

Зендея соединила вещи с однотонным макияжем прохладных оттенков: подводкой для губ из 90-х и едва заметными дымчатыми тенями.

Кто составлял звездный образ

Создал непревзойденный инсамбль звезде американский стилист Лоуренс "Ло" Роуч. Он наиболее известен своим сотрудничеством с Зендеей, Селин Дион и Аньей Тейлор-Джой. Кроме того, он получил признание в то время, когда был главным судьей на конкурсах моды стримингового сервиса Мах.

Образы и стильные приёмы Зендеи