Французький образ відомий своєю легкою недбалістю та базовим набором речей. Хоч модні дівчата й слідкують за трендами моди, втім вони все одно роблять ставку на класику.

Читайте також Таке вже ніхто не носить: світова модель одягнула антитрендову шубу

Приміряти щось з французького стилю вирішила співачка Ріта Ора. Вона одягнула на прогулянку футболку в смужку, яку доповнила коричневим кардиганом з коміром.

Образ співачка доповнила класичними блакитними джинсами, які поєднала з велюровими балетками від Miu Miu. А от зверху Ріта одягнула коротку кремову шубу, яку так люблять носити француженки та довершила мінімалістичною сумкою від Miu Miu, засновницею якого є Міучча Прада. Шику французькому аутфіту додали окуляри та безліч прикрас на руках.



Модні образи Ріти Ори в Парижі / Фото з інстаграму співачки



Модні образи Ріти Ори в Парижі / Фото з інстаграму співачки

У добірці світлин Ріта показала кадри з різноманітних ресторанів та кав’ярень. Вона також показала модний светр з подвійними рукавами, який одягала на показ Dior. А ще співачка поділилася ефектним кадром у шубі з довгим ворсом та блакитними вставками, яку довершила габаритною хутряною шапкою чорного кольору.



Модні образи Ріти Ори в Парижі / Фото з інстаграму співачки

Співачка також вирішила підкорювати Париж у короткому топі, штанах кльош та довгій шубі. Свій ефектний аутфіт Ріта довершила чоботами на високій платформі, шарфом та сумкою з довгою бахромою.



Модні образи Ріти Ори в Парижі / Фото з інстаграму співачки