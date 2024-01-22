У гардеробі знаменитостей є чимало вбрання. Часто вони роками тримають певне вбрання від якихось брендів, аби воно лише набуло цінності та стало вінтажною річчю.

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Однак так стається не зі всім одягом чи аксесуарами. До прикладу, сумка Lady Dior, яку носила ще принцеса Діана з роками стає лише ціннішою, а от певний фасон шуби, який був модний ще 10 років тому – це вже антитренд.

Образ Алессандри Амбросіо

У світових моделей, які слідкують за модою та стильно одягаються також можуть бути певні курйози щодо вибору вбрання.

Так на відпочинку в Аспені – улюбленому гірському курорті селебретіз, модель одягнула красивий зимовий образ, але верхній одяг його зіпсував.

Алессандра позувала перед камерами у кремовому гольфі, білих штанах та чоботах тон з хутряним оздобленням. Светр модель доповнила в’язаною шапкою такого ж відтінку.

До зимового образу бразилійка підібрала білий шарф та кремову сумку від Saint Laurent. Зверху вона одягнула шубу "гусеницю", яка вже тривалий час вважається застарілою. Від таких шуб вже всі відмовляються, особливо, якщо вони ще й з натурального хутра.