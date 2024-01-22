В гардеробе знаменитостей есть немало нарядов. Часто они годами держат определенный наряд от каких-то брендов, чтобы он только приобрел ценности и стал винтажной вещью.

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Однако так происходит не со всей одеждой или аксессуарами. К примеру, сумка Lady Dior, которую носила еще принцесса Диана с годами, становится лишь ценнее, а вот определенный фасон шубы, который был модный еще 10 лет назад – это уже антитренд.

Образ Алессандры Амбросио

У мировых моделей, которые следят за модой и стильно одеваются, также могут быть определенные курьезы по выбору наряда.

Так на отдыхе в Аспене – любимом горном курорте селебретиз, модель надела красивый зимний образ, но верхняя одежда его испортила.

Алессандра позировала перед камерами в кремовом гольфе, белых брюках и сапогах в он с меховой отделкой. Свитер модель дополнила вязаной шапкой такого же оттенка.

К зимнему образу бразильянка подобрала белый шарф и кремовую сумку от Saint Laurent. Сверху она надела шубу "гусеницу", которая уже долгое время считается устаревшей. От таких шуб уже все отказываются, особенно если они еще и из натурального меха.