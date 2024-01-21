Блоггерша является одной из самых влиятельных инфлюэнсерок мира. Лидер мыслей имеет невероятное чувство стиля, поэтому вдохновляет своими образами миллионы девушек. Леони надела вещь, которая какое-то время считалась антитрендовой.

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Знаменитая стритстайл-звезда уже много лет живет в Лондоне, поэтому свои выходы традиционно демонстрирует на фоне британских домиков. На этот раз блондинка в своем образе решила восстановить моду на забытый наряд – леггинсы со штрипками.

Они считались микротрендом, поскольку очень внезапно появились в мире моды и быстро угасли из виду. Леони Ганне решила продемонстрировать, что такие лосины все же имеют право на жизнь.

Блондинка надела их с черными остроносыми туфлями на маленьком каблуке kitten heels, дополнив вязаным молочным свитером с высокой горловиной. Сверху модница надела шерстяное короткое пальто с белыми швами на рукавах и акцентными карманами.

Пальто немка выбрала от бренда Toteme. К нему она еще подобрала шарф с бахромой. Аутфит девушки дополнила 30-сантиметровая сумка Birkin Hermes в молочном цвете.

Леони Ганне завершила выход черными солнцезащитными очками, а волосы закрепила крабиком. Если вы вдохновляетесь образами инфлюэнсерши, то можете повторить такой аутфит в весенний период.