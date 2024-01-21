Блогерка є однією з найвпливовіших інфлюенсерок світу. Лідерка думок має неймовірне відчуття стилю, тож надихає своїми образами мільйони дівчат. Леоні одягнула річ, яка певний час вважалася антитрендовою.

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Знаменита стрітстайл-зірка вже багато років живе у Лондоні, тож свої виходи традиційно демонструє на тлі британських будиночків. Цього разу білявка у своєму образі вирішила відновити моду на забуте вбрання – легінси зі штрипками.

Вони вважалися мікротрендом, оскільки дуже раптово з’явилися у світі моди та швидко згасли з поля зору. Леоні Ганне виріши продемонструвати, що такі лосини все ж таки ще мають право на життя.

Білявка одягнула їх з чорними гостроносими туфлями на маленьких підборах kitten heels, доповнивши в’язаним молочним светром з високою горловиною. Зверху модниця одягнула шерстяне коротке пальто з білими швами на рукавах та акцентними кишенями.

Пальто німкеня обрала від бренду Toteme. До нього вона ще підібрала шарф з бахромою. Аутфіт дівчини доповнила 30-сантиметрова сумка Birkin від Hermes в молочному кольорі.

Леоні Ганне довершила вихід чорними сонцезахисними окулярами, а волосся закріпила крабиком. Якщо ви надихаєтеся образами інфлюенсерки, то можете повторити такий аутфіт у весняний період.