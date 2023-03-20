Нас копіюють щотижня, – засновниця Indposhiv про вишиванку з танками, яку одягнув Зеленський

На День Незалежності президент Володимир Зеленський одягнув вишиванку від Indposhiv з танками, БТРами та українцями, які тримаються за руку. Засновниця бренду розповіла, що глава держави був першою людиною, кому вони подарували її.

Бренд зізнається, що президент – це уособлення людини, для якої вони і створювали цю річ. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла засновниця Indposhiv Катерина Возіанова.

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Зеленський одягнув вишиванку з БТРами і танками

Ми зрозуміли, що вишиванка – наш національний одяг, який у війну повинен змінитися. Вишиванка повинна демонструвати, що таке війна всьому світові. Тому перша людина, про яку я подумала, – це був наш президент,

– зізнається Катерина Возіанова.

Згодом жінка зізнається, що навіть дякувала президенту, тому що декілька місяців бренд протримався виключно завдяки цій вишиванці, яку він одягнув.

"Реально у нас зараз дуже скрутні часи, дуже складно працювати. Ми постійно щось думаємо, креативимо. У співвідношенні – це 300% зусиль і 10% результату. І це нормально, бо у нас війна. А ця вишиванка реально нам дуже допомогла", – каже засновниця.



Володимир Зеленський у вишиванці від Indposhiv / Фото з Офісу Президента

Але на жаль, за словами Катерини, зараз, якщо хтось хоче таку вишиванку, то може знайти її будь-де. "У нас вже скопіювали її безліч разів. Не було ще жодного тижня, щоб мені не прислали фото з olx чи якогось інтернет-магазину з копією з цієї вишиванки”, – додала вона.

До слова, захисник Маріуполя Ілля Самойленко став обличчям кампейну "Такий один" від українського бренду Indposhiv. Компанія на своєму YouTube опублікувала ролик, у якому показала костюм, який пошила для героя України. Новий ролик пробирає до мурах – дивіться його тут.