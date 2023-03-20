Український бренд Indposhiv вирішив зробити обличчям свого кампейну Іллю Самойленка, бійця полку "Азов" Іллю Самойленка, який пройшов 8 років війни. Зараз у нього скляне око та титаново-сталевий протез руки. Бренд Indposhiv Bespoke, який спеціалізується на максимальній персоналізації створив для Іллі вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки.

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Засновниця бренду Катерина Возіанова розповіла в інтерв’ю для 24 каналу історію знайомства з Іллю та своє абсолютне захоплення цією людиною.



Катерина Возіанова – засновниця бренду Indposhiv

Відомо, що Ілля зі своєю стилісткою прийшли в ательє кілька місяців тому, щоб взяти напрокат піджаки для його виступу. Тоді Катерини Возіанової не було на роботі, але вона була дуже шокована, що саме він прийшов, тож захотіла поспілкуватися з ним ближче.

Наша перша зустріч тривала 3 години. Я була в абсолютному шоці від цієї людини. Мені здається, що всі, хто знайомий з ним особисто, скажуть, що це суперлюдина. Йому 28 років. Але він абсолютно мудрий, він дуже ерудований, просвітлений. Його харизма настільки величезна, що коли він заходить у приміщення – воно все заповнюється Іллею,

– сказала Возіанова.

У ході розмови Ілля Самойленко розповів, що хотів пошити костюм від бренду Indposhiv ще до війни, але не встиг.

"На третій годині нашої сотої кави він сказав, що коли сидів у полоні, то його однією з мрій було одягнути костюм Indposhiv та гуляти вулицями Києва. Ці думки його дуже протримали. Я тоді зрозуміла, що у нас є герой і ми повинні продумати кампейн для нього. Його зв’язок із брендом настільки великий, що ми не можемо це не показати. Ось так зародилася ідея для кампейну Indposhiv Bespoke", – розповіла Катерина Возіанова.