Засновниця майстерні з пошиття чоловічих костюмів Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова в інтерв’ю для 24 каналу розповіла, як познайомилася з Масі Найємом та як зрозуміла, що вона знайшла героя для нового кампейну.

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Восени обличчям колекції чоловічого одягу став адвокат та військовий ЗСУ Масі Найєм. У червні він отримав важке поранення, в результаті якого втратив одне око.

Катерина Возіанова розповіла, що водій розбив її автомобіль, і тоді Масі, не будучи з нею знайомим, запропонував свою юридичну допомогу у справі ДТП, а також своє авто, оскільки він лежав у шпиталі, а машина йому була непотрібна.

Засновниця бренду Indposhiv розповідає, що була в абсолютному шоці від цього. Катерина відмовилася скористатися такою пропозицією, оскільки не могла собі цього дозволити, втім захотіла побачити Масі та поспілкуватися з ним, коли він вийде зі шпиталю.

Він вийшов, ми з ним познайомилися, Масі прийшов у Indposhiv, і тоді я зрозуміла, що в мене склався пазл і ось це обличчя підходить під всі критерії. Це був наш обов’язок продемонстувати країні та світові, як виглядають українські чоловіки зараз,

– зазначила Возіанова.

Катерина також додала, що коли вони відзняли дуже потужний кампейн, то стало зрозумілим, що вони на правильному шляху.

"Це стосується не демонстрації військових чи якогось хайпу. Справа у чоловіках, які несуть дуже потужний меседж, і нам хочеться, щоб його можна було зчитати", – додала Катерина Возіанова.