Бренд признается, что президент – это олицетворение человека, для которого они и создавали эту вещь. Об этом в интервью 24 Канала рассказала основательница Indposhiv Екатерина Возианова.

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Зеленский надел вышиванку с БТРами и танками

Мы поняли, что вышиванка – наша национальная одежда, которая в войну должна измениться. Вышиванка должна демонстрировать, что такое война всему миру. Поэтому первый человек, о котором я подумала, – это был наш президент,

– признается Екатерина Возианова.

Впоследствии женщина признается, что даже благодарила президента, потому что несколько месяцев бренд продержался исключительно благодаря этой вышитой одежде.

"Реально у нас сейчас очень тяжелые времена, очень сложно работать. Мы постоянно что-то думаем, креативим. В соотношении – это 300% усилий и 10% результата. И это нормально, потому что у нас война. А эта вышиванка реально нам очень помогла", – говорит основательница.



Владимир Зеленский в вышиванке от Indposhiv / Фото из Офиса Президента

Но к сожалению, по словам Екатерины, сейчас, если кто-то хочет такую вышиванку, то может найти ее где угодно. "У нас уже скопировали ее множество раз. Не было еще ни одной недели, чтобы мне не прислали фото из olx или какого-нибудь интернет-магазина с копией с этой вышиванки", – добавила она.

К слову, защитник Мариуполя Илья Самойленко стал лицом компейна "Такой один" от украинского бренда Indposhiv. Компания на своем YouTube опубликовала ролик, в котором показала костюм, который сшила для героя Украины. Новый ролик пробирает к муравьям смотрите его здесь.