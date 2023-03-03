Напомним, что Иван Самойленко с позывным "Гендальф" стал в защиту Украины с первых дней войны в 2014 году. Через три года он получил серьезное ранение, в результате чего потерял глаз и руку. Однако в 2022 году снова взял оружие и был одним из защитников Мариуполя.

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Бренд Indposhiv на своем YouTube опубликовал ролик, в котором показал костюм, сшитый для героя Украины. Главная цель бренда – максимальная персонализация одежды, поэтому для "Гендальфа" создали усовершенствованные кости.



Иван Самойленко в костюме Indposhiv / Фото из соцсетей бренда

Там объяснили, что Самойленко с детства интересуется историей одежды и любит качественные костюмы.

За восемь лет войны Илья поменялся. Он пережил плен. Потерял руку и глаз. Для него мы создали усовершенствованную конструкцию одного из рукавов для удобства и идеальной посадки,

– отметили в Indposhiv.



Иван Самойленко стал лицом бренда Indposhiv / Фото из соцсетей бренда

Самойленко в видео сказал, что мужской костюм – это производное явление от военной униформы. Строка, цвет, подкладка, материал – все это имеет значение. "Это и есть классика. А классика тем и отличается, что она вечна", – сказал военный в ролике.

Также Иван Самойленко поделился мнениями о военных. Он рассказал о том, что чувствуют люди, защищающие нашу землю.

Иван Самойленко стал лицом бренда Indposhiv: смотрите видео

В Indposhiv отметили, что их новая кампания Bespoke подчеркивает, как важно жить нормальной жизнью даже при ненормальных обстоятельствах. Клиенты бренда заказывают костюмы, объясняя это желанием носить изделие, как это было в нормальной жизни.

Напомним, Илья Самойленко в 2017 году взорвался на мини, серьезно повредив левую руку, шею, ногу и лицо. Он долгое время проходил реабилитацию. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ военный отправился защищать родную страну, защищал Мариуполь. 21 сентября 2022 года его освободили из плена.