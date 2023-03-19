В разговоре для проекта "Интервью 24" основательница бренда по пошиву костюмов Indposhiv Bespoke House Екатерина Возианова рассказала, как трансформировала свой бренд в войну и как изменилось представление того, каким он теперь должен быть.

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Она отметила, что в костюмы от бренда одевались лучшие мужчины нашей страны. Это были мужчины, которые сделали себя сами, а с 24 февраля – это те, кто приведут нашу страну к победе. Одними из таких клиентов стали военнослужащий Маси Найем и офицер "Азова" Илья Самойленко. В разговоре Екатерина Возианова рассказала о знакомстве с украинскими героями, развитии бренда в войну и о том, что ее вдохновляет не сдаваться и продолжать работать.

Поняла, что нужно найти такую нишу, которая незанята, – о создании бренда Indposhiv

Indposhiv сейчас лидер рынка пошива мужских костюмов в Украине. Когда вы создавали бренд 14 лет назад, то не боялись, что вам придется потратить много времени, чтобы привлечь людей, которые захотят шить костюм, а не покупать готовый? С чего все начиналось?

Это для меня был определенный челлендж. Мне очень нравится работать с рынками и как-то их трансформировать, а не просто получать все готовое и уже пожинать плоды. Это мои амбиции. Мне приятно что-то создавать не только с точки зрения вещей, брендов, но и с точки зрения формирования привычек, рынка. Поэтому для меня это был классный вызов.



Основательница бренда Indposhiv / Фото Екатерины Возиановой

Ваш отец – дизайнер женской одежды. Почему вы решили сделать ставку именно на пошив костюмов для мужчин? Как вы захотели остаться именно в этой нише?

Мой отец дизайнер женской одежды и уже 35 лет работает в этом направлении. Когда я выбирала свой путь – с точки зрения карьеры или учебы, я совсем не хотела быть связана с украинской модой и легкой промышленностью. Работая в международных компаниях, я поняла, что мне стало скучно, поэтому решила оттуда уйти.

Опыта создания собственного дела у меня не было, а видение того, как делать бизнес у меня было. Поэтому решила соединить скилы менеджмента и маркетинга со знаниями отца в моде, и поняла, что получится суперсинергия. Проработав 4 месяца в легкой промышленности, я поняла, что надо найти такую нишу, которая не занята или занята, но слабыми игроками. Тогда нашла перспективную нишу, занятую людьми, которые немного по-другому относятся к бизнесу. Поскольку у меня был опыт построения брендов, я решила занять эту нишу, и не прогадала.

Я слышала все взрывы, – о начале войны

Каким для вас было начало полномасштабного вторжения? Где вас застала война?

В Киеве с моей семьей. 24 февраля мы с командой должны были лететь на транк-шоу в Одессу. У меня даже не был собран чемодан, не то что тревожный. Я проснулась очень рано, в 4 часа, чтобы спокойно собраться в аэропорт. Слышала все взрывы, разбудила мужа и сказала, что началась война. На автомате мы собрали вещи, детей и уехали на запад Украины. Я четко понимала: у меня есть дети и я должна уехать. Если бы не дети, я осталась бы. Моей второй задачей было максимально сделать так, чтобы мои сотрудники могли что-то делать и помочь им. Если бы кого надо было эвакуировать – эвакуировали бы, если кому нужна помощь с едой или оружием – поможем. Было ясно, что ближайшие 2 недели мы работать не будем.

Поняли, что это война, – о мотивации работать после вторжения

В первые несколько недель некоторые бренды прекратили свою работу, сменили фокус на волонтерство и помощь армии. Как функционировал ваш бренд с первых дней войны?

Я сфокусировала себя на том, что как только мы будем понимать где кто находится, нашей основной задачей будет сделать все, что мы можем, чтобы помочь нашим клиентам. Если мы можем быть чем-то им полезны, то должны это делать. Мы должны были собрать все ресурсы и свободу в кулак и понять сколько денег нам хватит, чтобы продержать нашу команду. Поняли, что это война, она надолго и мы будем ориентироваться по ситуации, когда возобновлять работу. Были варианты перенести производство на Запад Украины, мы проработали их и поняли, что это для нас не вариант. Когда Киев был деоккупирован, то через неделю мы возобновили работу компании. Люди начали выходить на работу и выполнять заказы – те, которые мы приняли еще до войны и должны были отшить. Людям был нужен островок стабильности, довоенной жизни, чтобы просто не сойти с ума. Дверь Indposhiv мы открыли 18 апреля, и с тех пор работаем.

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С началом войны у людей сильно изменились приоритеты. Мужчины пошли воевать, другие волонтерить. Не было ли у вас боязни, когда вы снова начали работать в первые месяцы войны, что мужчины перестанут хотеть шить костюмы? Что сейчас это не на времени?

У меня не было боязни по поводу костюмов, поскольку Indposhiv еще до войны стал больше, чем место, в которое приходят шить костюмы. Мы уже очень давно де-факто являемся мужским клубом по интересам, который собирает вокруг себя очень похожих по типу людей, у которых одинаковые ценности и способ достижения целей. Они схожи морально между собой. И тогда стало ясно, что дело вообще не в костюмах. Мы должны остаться тем домом в центре Киева, в который можно прийти выпить кофе, коктейль, просто поговорить, рассказать все накопившиеся за это время истории. Это очень сработало. Все кто приходил, говорили: "У вас здесь как будто другой мир, в котором нет войны, классная музыка, вкусный кофе, классный аромат дома, вы красиво выглядите". А это очень вдохновляло меня и команду делать что-то, что сейчас будет актуально с точки зрения одежды и сервиса для наших клиентов, чтобы они продолжали чувствовать себя лучшими мужчинами нашей страны в актуальной одежде для этого времени. За 2022 год у нас сшили 20% костюмов от всех заказов. Все остальное – это уже не костюмы.

Я стала максимальной патриоткой, – о внутренних изменениях

Вы часто говорите о том, что изменились после войны, в конце концов – как и каждый из нас. Как можете описать свои изменения? Какой была Екатерина Возианова год назад и какой стала сейчас?

Год назад – это была девушка 39-ти лет, чувствующая себя девушкой, – у которой каждый год лучше предыдущего во всех смыслах, беззаботная, веселая, заряжающая, гедонистка, искренне считающая, что смысл жизни в удовольствии, и надо окружать себя людьми, вещами или процессами, которые несут в себе удовольствие – не только физическое или материальное, но и ментальное. Это мой портрет до войны.

Сейчас я уже не гедонист. Я откровенно считаю, что смысл жизни не в удовольствии. Я стала сильнее, потому что смогла побороть многие свои слабости, остаюсь оптимисткой и стала еще больше любить жизнь, красоту вокруг. Я могу принять решения, которые не доставят мне удовольствия, но которые, я надеюсь, будут полезны для меня и окружающих за время. Я научилась очень быстро говорить "нет" и прощаться с людьми, не схожими со мной по ценностям. Я стала максимальной патриоткой.

Я люблю нашу страну. Я стала более приземленной, и очень благодарна себе, что смогла открыть звенья в своем сердце, благодаря которым глубина всего, что я чувствую, увеличилась вдвое. До войны на многое смотрела сквозь розовые очки, боялась их снять. Война сняла и продолжает их снимать. Сейчас я максимально реалистично смотрю на вещи, по-другому понимаю их, переживаю по-другому. Это делает меня сильнее, чем я была раньше.



Основательница бренда Indposhiv / Фото Екатерины Возиановой

В апреле вы выпустили коллекцию военных платков с принтами украинской художницы Тины Тихоненко. Эти кадры для украинцев очень щемящие. Как возникла эта идея?

Художники начали развивать свое творчество. Ужасающие события в нашей стране дали очень сильный креативный толчок. Как основательницы бренда, мне очень важно, чтобы Indposhiv был как mindful-человек, понимающий все происходящее.

Мой бренд – это украинец, которому 14 лет, он живет в Украине, встретил войну, имеет возможность многое транслировать и просто не может стоять в стороне от того, что происходит.

Мой бренд выбрал средства, благодаря которым будет коммуницировать, а платки стали одним из них. Когда я увидела в инстаграме эти снимки, которые очень важны, и представила, что наш клиент, или любой другой мужчина будет носить этот платок на своей груди, а он будет больше, чем просто платок, то меня это очень вдохновило и подтолкнуло делать такие подобные вещи.



Коллекция платков Indposhiv с военными иллюстрациями / Фото с Instagram

Как зародилась идея пригласить в кампейн военных?

У нас была идея пригласить человека, который будет олицетворять в себе клиента Indposhiv сейчас. Ранее во всех кампейнах снимались наши клиенты, представившие мужчину бренда Indposhiv. Это self made человек с достижениями, с безупречной репутацией, с ценностями. Когда началась война, и мы решили продолжать делать коллекции Indposhiv casual, и нам нужно было выбрать лицо, то поняли, что оно должно быть другим, и как-то демонстрировать отношение к войне. У нас есть клиенты, которые пошли воевать, у нас была идея их пригласить. Я также думала взять публичного человека, который очень помогает армии, но не военный, с ним не сложилось.

Предложил свой автомобиль, – история знакомства Екатерины Возиановой с Маси Найемом

Как отреагировали на ваше приглашение первый герой – военнослужащий ВСУ Маси Найем?

С Маси мы познакомились при суперклассных обстоятельствах, хотя трудно сказать, что они были такими "классными". Водитель разбил мое авто и Маси, не будучи со мной знакомым, предложил мне свою юридическую помощь по делу ДТП, а также свой автомобиль, поскольку он лежал в госпитале, автомобиль ему был не нужен. Это написал мне незнакомый человек, лично мы не были знакомы, только "дружили" в фейсбуке. Я была шокирована, читала, что он потерял глаз… Сказала, что не могу воспользоваться его предложением, потому что не могу себе этого позволить, но когда он выйдет из госпиталя, буду очень рада его увидеть и пообщаться.

Он вышел, мы с ним познакомились, Маси пришел в Indposhiv, и тогда я поняла, что у меня сложился пазл и вот это лицо подходит под все критерии. Это была наша обязанность демонстрировать стране и миру, как выглядят украинские мужчины сейчас.

Мы сняли очень мощный кампейн и тогда стало ясно, что мы на правильном пути. Это касается не демонстрации военных или какого-нибудь хайпа. Дело в мужчинах, которые несут очень мощный месседж, и нам хочется, чтобы его можно было считать.



Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv / Фото Екатерины Возиановой

Большинство людей вас очень благодарили за то, что главным героем стал именно Маси. Впрочем, нашлись люди, которые выражали свое возмущение, будто вы дарите бренду торговлю на инвалидизации героев, привлекаете внимание к тому, что Маси потерял глаз во время тяжелого ранения. Как вы реагируете на такую критику? Ведь есть люди, которые не готовы воспринимать реальность такой, как она есть, и им хочется видеть просто красивую картинку.

Я очень окей отношусь к любой критике, потому что если она конструктивна – это развивает, а если нет – она меня не возмущает и не ранит. Любой украинский бренд сейчас имеет социальную нагрузку – донатить часть прибыли на нужды людей или военных, пострадавших от войны. Вторая обязанность – показывать миру и демонстрировать людям то, что у нас происходит, потому что об этом постепенно забывают. Если украинские бренды, как и руководство страны, будут продолжать говорить, что у нас война, у нас убивают людей, что наши потери огромны, и если к этому присоединится армия бизнеса – это будет гораздо мощнее.

Мне кажется, что социальная миссия любого украинского бизнеса – трансформироваться через войну и показывать обществу, что бизнес – это уже не о доходе, это уже больше.

Бизнес может снять рекламу, повесить борды, потратить деньги на медиакампанию. Бизнес должен транслировать мысли и идеи о войне – как ее осмысливать, как с ней жить, какие выводы должен каждый сделать, чтобы этого больше никогда не произошло. Кроме того, это будет бенефитом для бренда и бизнеса, и в этом ничего плохого нет. Если у бизнеса будут доходы – это здорово. Потребители сами выбирают, что им покупать. Никто никого не заставляет тратить деньги. Если это не сработает и кампания была лживой и нечестной, кого-то использовали и хайпанули – это 100% отразится на бизнесе.

Я была в абсолютном шоке от этого человека, – о знакомстве с Ильей Самойленко

Пользователи очень тепло отозвались на главного героя второго кампейна Илью Самойленко. Расскажите вашу историю знакомства.

Это было судьбоносное стечение обстоятельств. Так случилось, что Илья со своей стилисткой пришли к нам три месяца назад, чтобы взять напрокат пиджаки для его выступления, кажется, в Стамбуле. У нас как раз были готовы классические пиджаки, и мы согласились. С Ильей я тогда не познакомилась, потому что меня не было на работе. Наша стилистка потом поведала мне о том, что приходил Илья. Я помню обо всех бойцах, которые сидели на "Азовстале" и на весь мир давали пресс-конференцию с места, которое постоянно бомбили. Я следила за новостями, и когда их освободили из плена, эти ощущения невозможно описать. Я была в шоке, что Илья пришел к нам. Хотела с ним пообщаться, чтобы понять, что мы можем сделать вместе.

Наша первая встреча продолжалась 3 часа. Я была в абсолютном шоке от этого человека. Мне кажется, что все, кто знаком с ним лично, скажут, что это суперчеловек. Ему 28 лет. Но он совершенно мудр, он очень эрудирован, просветлен. Его харизма настолько огромна, что когда он заходит в помещение – оно все заполняется Ильей.

Когда мы с ним говорили, я поблагодарила за то, что он выбрал наш бренд, а он рассказал, что хотел у нас сшить костюм еще до войны, но не успел. На третий час нашего сотого кофе он сказал, что когда сидел в плену, то его одной из мечтаний было одеть костюм Indposhiv и гулять по улицам Киева. Эти мысли его очень продержали. Я тогда поняла, что у нас есть герой, и мы должны продумать кампейн для него. Его связь с брендом настолько велика, что мы не можем это не показать. Вот так зародилась идея для кампейна Indposhiv Bespoke.



Илья Самойленко стал героем кампейна Indposhiv / Фото Екатерины Возиановой

Вы отмечали, что никогда не берете человека для своих кампейнов из-за популярности. Вы выбираете героя для которого вы важны и ценны. Будут ли у вас главными героями снова украинские военные? Кого из известных украинцев хотите видеть в ваших костюмах?

Мы хотим видеть и демонстрировать украинских героев, которые есть не только на фронте, но и в тылу. Есть очень много людей, которые борются за победу на всех фронтах. Не обо всех знают, и наша миссия как бренда – это демонстрировать. У нас уже готовится кампания с новым героем, так что coming soon. Надеюсь, через несколько недель мы ее анонсируем. Война пронизывает все звенья нашей жизни, так что даже если мы поставим героем нашей кампании простого мальчика – это все равно будет отсылка к войне, потому что это будет ребенок, который живет в Украине в войну.

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После победы, к сожалению, у нас будет много людей с инвалидностью и гражданских и военных. Вы начали привлекать к компейнам военных, имеющих инвалидность. По вашему мнению, должны ли дизайнеры теперь ориентироваться на то, чтобы шить одежду или костюмы для людей, потерявших руку, ноги или другие ограничения? Считаете ли вы, что это важно? Как это будет тяжело воплотить?

Это очень важно. Я считаю, что никто в мире, кроме украинцев и тех стран, в которых сейчас идет война, не будут создавать одежду для этих людей, потому что всем другим странам это не актуально. К примеру, Илье мы сделали пиджак, в котором удобно будет снимать и вставлять протез. Количество ограничений, которые встречают эти люди в одежде – огромно. Тогда кто, если не мы, будем думать и заботиться о них?

К сожалению, будет очень много людей, которые вернутся к нам с инвалидностью. Государство и бизнес должны сделать все для того, чтобы они продолжали комфортно жить, нам нужно будет формировать восприятие этих людей, их травм и ограничений и относиться к этому достойно.

Ни разу не услышала жалости к себе, – о коммуникации с Маси и Ильей

Как, по-вашему, обществу привыкнуть к тому, что сейчас у нас часть людей будет с ограничениями? Как общаться с ними, чтобы не затрагивать обнаженный болезненный нерв?

И с Маси, и с Ильей общаться было очень удобно и очень просто, потому что они проработали для себя все травмы. И то, как они относятся к тому, как выглядят – абсолютно нормально. Это как с недостатками. Они есть у каждого. Человек может принимать их или не принимать. Отличие только в том, что нам пороки дала природа, а им – война. Во время нашего общения я ни разу не услышала жалости к себе, чего-то типа "я не такой как все и от этого мне плохо". Они очень осознанные люди.

Мне кажется, что для всех военных, возвращающихся к нормальной жизни, стоит получить психологическую поддержку профессионалов, потому что без этого просто невозможно. А нам нужно относиться к ним, как к героям, потому что благодаря им мы будем жить в свободной и процветающей стране. Каждый раз, видя перед собой таких людей, мы будем понимать, чего это стоило. Мы никогда не должны об этом забывать. Сейчас мы видим, какова цена всего, даже фразы "Слава Украине". Все, что мы можем сделать – быть им постоянно благодарны и демонстрировать это.

Костюмы от бренда Indposhiv Bespoke не дешевы. Сколько сейчас он стоит и планируете ли делать скидки для военных?

Костюм Indposhiv Bespoke стоит около 60 тысяч гривен. Цена зависит от ткани. Честно говоря, за скидку для военных еще не думали, потому что у нас еще не было ни одного военного, который заказывал костюм. Им это сейчас неактуально. Как бренд, мы обязательно будем выполнять свою социальную миссию и благодарить людей, благодаря которым у нас есть возможность работать, развиваться и жить в суперстране. Мы будем делать для людей то, что им будет в то время актуально – это может быть скидка на костюм, бесплатная стрижка в барбершопе и т.д. Но это будет обязательно, потому что я чувствую свой личный долг перед этими людьми.

Вы создали линейку одежды Military, вдохновляясь фотоархивами с изображением мужчин времен Первой и Второй мировой войны. Как считаете, этот стиль, который во время войны стал актуален, может вытеснить классику? К примеру, президент Владимир Зеленский еще ни разу не надел костюм с начала войны, даже во время своих визитов за границу.

Мне кажется, что когда война закончится нашей победой, все отложат свою одежду милитари – очень далеко у шкафа, как пройденный этап, о котором мы никогда не забудем, но который уже пройден. Милитари одежда – она для милитари времен. Мне не кажется, что такая одежда вытеснит классику, потому что классика вечна. Она пережила не одну войну, это как классическая музыка. У нас может быть рэп, диско-хаус или техно, но всегда найдется место для классики.

О вышиванке с БТРами и танками для Владимира Зеленского

Кстати, на День Независимости Владимир Зеленский надел вышиванку от вашего бренда с танками, БТРами и украинцами, которые держатся за руку. Когда вы создавали эту вещь, то могли представить, что эту вышиванку наденет президент?

Первым человеком, которому мы подарили эту вышиванку – был наш президент. Он для меня – олицетворение человека, для которого мы создавали эту вещь. Мы поняли, что вышиванка – наша национальная одежда, в войну должна измениться. Они должна демонстрировать, что такое война всему миру. Поэтому первый человек, о котором я подумала, – это был наш президент.



Владимир Зеленский в вышиванке от Indposhiv / Фото из Офиса Президента

В сети вышиванка наделала много шума. Все захотели приобрести такую же вещь, как у главы государства. Возрос ли у вас спрос на такую вышиванку?

Я даже говорила президенту: "Спасибо вам большое", потому что несколько месяцев мы продержались исключительно благодаря этой вышиванке, благодаря тому, что он ее надел. Реально у нас сейчас очень трудные времена, очень сложно работать. Мы постоянно что-то думаем, креативим. В соотношении – это 300% усилий и 10% результата. И это нормально, потому что у нас война. А эта вышиванка реально нам очень помогла. Сейчас, если кто хочет такую вышиванку, то может прийти на любой рынок. Нас уже скопировали ее множество раз. Не было еще ни одной недели, чтобы мне не прислали фото из olx, интернет-магазина или инстаграм-магазина с копией этой вышиванки.

Меня вдохновляет наша страна, она невероятна, – Возианова о мотивации в войну

Откуда вы черпаете вдохновение в работе? Что вам помогает двигаться и мотивировать свою команду, быть любящей мамой, хорошим руководителем?

Наибольшее вдохновение мне сейчас дает две вещи. Первая вещь – наши клиенты. Я каждый раз благодарю себя, что начала бизнес для таких мужчин. То, что с ними происходит сейчас, то как они мыслят и что делают – это нечто невозможное, какое-нибудь Килиманджаро. Это мое величайшее вдохновение. Второе – это наши военные.

Когда я думаю, что устаю и у меня плохое настроение, когда открываю военную сводку и понимаю, что творится там, то если хватает сил и храбрости не заплакать, – слушаешь интервью с военными, которые сейчас на фронте, и понимаешь, что ты не можешь остановиться, потому что они не останавливаются. Они меня очень вдохновляют.

Меня вдохновляет наша страна, она невероятная, у нас невероятные люди, у нас невероятные города и природа. Это большая честь быть в такой стране сейчас и прилагать какое-нибудь усилие, чтобы она выстояла и продолжала цвести.

Что, прежде всего, сделаете после победы?

Возьму мужа, детей и уеду в отпуск. Где-то недели на две. Я очень устала, но прекрасно понимаю, что никакой отпуск не будет сейчас полноценным, потому что ты читаешь новости и понимаешь, что происходит. И если в твоем городе обстрелы, а ты пьешь мохито на берегу океана – это не окей. Я просто представляю себе этот отдых, но только тогда, когда мы победим.