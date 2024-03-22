Антитренди весни, які давно не в моді: цей одяг вже ніхто не одягає

Деяке вбрання здатне погіршити ваш образ, тому від нього треба відмовитися. Воно застаріло та давно вийшло з моди, а отже – є неактуальним, тому його треба замінити на трендове.

Початок весни – це гарний час, щоб передивитися свій гардероб та позбутися від речей, які давно вийшли з моди, пише Fashion 24. Віднесіться до розбору гардероба серйозно, оскільки він може легко зіпсувати ваш образ.

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Мода є циклічною, тож одяг та взуття, які були актуальними кілька років тому, можуть знову з’явитися в трендах. Та в більшості вбрання проходить певну трансформацію. Це означає, що один і той самий одяг не буде знову модним, тому треба від нього позбавлятися в гардеробі.

В’язаний жилет

Цей елемент гардероба вийшов з моди кілька років тому. Якщо він ще є у вас, то від нього варто позбутися, оскільки такий жилет вносить значний несмак у ваш образ. Краще замініть жилетку кардиганом.



Одяг, який більше не в моді у 2024 році / Фото Pinterest

Светр з перлинками

Мода на такі светри вже давно минула, тому від них треба відмовитися. Замініть їх на однотонні базові светри. Найпопулярнішими кольорами вважається чорний, білий, червоний.



Антитрендовий одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Лосини з мереживом

Мереживо цього року є дуже популярним, однак від лосинів з мереживними лампасами – відмовтеся. Зараз такі вироби вважаються антитрендовими, тому краще обирати однотонні лосини.



Антитренди весни 2024 / Фото Pinterest

Також зверніть увагу на кілька антитрендових кольорів, які цього сезону вже вважаються неактуальними. Краще відмовитися від всіх цих відтінків, щоб не псувати образ. Читайте про них в нашому матеріалі.