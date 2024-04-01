Зробіть свій образ цікавішим: стилістка назвала модні фішки, які покращать вигляд

Стилістка Яна Платонова, яка веде свій блог в інстаграмі, вирішила розповісти прихильникам про кілька модних фішок, які здатні покращити образ. Деякі з них можна легко повторити, а от деякі є доволі незвичними.

Яна Платонова зазначила, що зібрала найцікавіші прийоми стайлінгу, які можна вчитися впроваджувати у свій гардероб. Всі представлені прийоми підвищать градус вашого стилю.

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У світі моди є чимало прийомів, якими користуються модниці й стилісти, щоб зробити образ цікавим та закінченим. Стилістка розповіла про деякі з них, тож зверніть увагу на варіанти, які б ви радо застосували до своїх аутфітів.

Дві сорочки

Щоб створити цей стилістичний прийом, вам треба всього лише нашарувати дві сорочки. Важливо правильно поєднати кольори, щоб вони гармонійно виглядали.



Яна Платонова розказала про цікаві фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Сукня та штани

Спробуйте поєднати розкішні штани палаццо з білизняною сукнею з мереживом.



Ефектні фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Мереживний бант

Для такого стайлінгу, вам треба всього лише мереживну стрічку зав’язані на комірі сорочки.



Яна Платонова розказала про цікаві фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Шлейф з шарфа

Оберіть для себе тонкий довгий тканевий шарф, який додасть образу загадковості. Надихнутися образами можна з показу Вікторії Бекхем.



Стильні фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Драпірування

Щоб вбрання було з драпіруванням, вам потрібна булавка чи брошка. Також цей прийом допоможе вам регулювати довжину.



Яна Платонова розказала про цікаві фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Браслет на рукав

Прикрашайте руку масивним браслетом, оскільки делікатна тканина може просто загубитися на фоні.



Цікаві фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

Прикраси на хустці

Такий прийом є досить свіжим, тож спробуйте на хустку одягнути прикраси, однак більше не перевантажуйте образ додатковими аксесуарами.



Яна Платонова розказала про цікаві фішки в стайлінгу / Фото з інстаграму стилістки

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