Стиль нагадує модну філософію скандинавок, він зручний, м’який та красивий. Цей тренд є затишним та універсальним. Жилетки можна поєднувати з футболками, сорочками, лонгслівами, спідницями та штанами.
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Як виглядають трендові жилетки
Щоб вам було легше орієнтуватися у стилізації, розповімо про найцікавіші варіанти, які ви можете придбати для себе цієї весни.
З високим горлом
Якщо ви хочете звільнитися від товстого шару одягу, тому оберіть для себе жилетку, яка захистить від прохолодного вітру. Обирайте для себе жилетки прямого силуету, які гарно поєднуються з сорочками. Окрім класичних однотонних варіантів, зверніть увагу на яскраві моделі.
Актуальні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue
На блискавці
Останні кілька років з моди не виходять светри й жилетки на блискавці. Завдяки вільному крою з ними можна легко створити багатошарові образи та й загалом вони ідеально вписуються в повсякденні виходи.
Ефектні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue
Вкорочена
Така жилетка є чимось новим й цікавим. Носіть її з сорочкою та обирайте для себе річ з V-подібним вирізом.
Красиві жилетки на 2024 рік / Фото Vogue
З рельєфним узором
Спробуйте придбати жилетку з нашитими елементами чи обрати жилетку в техніці печворк чи класичний варіант з симетричною рельєфною в’язкою.
Модні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue
На ґудзиках
Жилетка з ґудзиками – класика жанру. Обирайте для себе приталений варіант з рюшами в ніжному блакитному кольорі.
Стильні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue
Носіть жилетки з джинсами різних фасонів, спідницями в розмірі міні чи міді чи штанами палаццо. Образи будуть однаково гарно виглядати з кросівками, лоферами, туфлями на підборах чи босоніжками.